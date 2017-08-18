В Княжпогостком районе за совершение мошенничества осуждена стоматолог-ортопед

18 августа 2017 года, 18:16 | Княжпогостский
Фото из архива "Комиинформа"

Княжпогостский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении врача районной больницы по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Суд установил, что врач стоматолог-ортопед Княжпогостской ЦРБ с января по май 2017 года путем обмана похищала денежные средства пациентов. Она различными способами вводила в заблуждение сотрудников больницы и пациентов относительно своих намерений. После чего завладела средствами, предназначавшиеся на приобретение зубных протезов. Размер похищенного у пяти пациентов составил 117 500 рублей.

С учетом того, что подсудимая частично возместила причиненный потерпевшим ущерб, полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов.

Кроме того, гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба на общую сумму 71 500 руб. удовлетворены в полном объеме.

Расследование по уголовному делу проведено следователем СО ОМВД.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: мошенничество
  Рубрика: Право
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