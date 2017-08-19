Воспитанники спортшкол покажут на Коми ВДНХ свои достижения

Воспитанники Республиканских спортивных школ выступят на Выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера", приуроченной к 96-летию государственности Коми.

Как сообщили в Минспорте Коми, сегодня, 18 августа, в трех спортивных школах олимпийского резерва прошли контрольные репетиции будущих выступлений.

Юные боксеры СШОР №2 под руководством Анатолия Нефедова продемонстрируют участникам Коми ВДНХ технику одиночных ударов (прямой, боковой удар, удар снизу), а также защиту от одиночных ударов.

Гимнастки СШОР №1 готовят номера с мячом, скакалкой и без предметов. А волейболисты школы покажут танцевальный номер с демонстрацией техник передачи, приема и подачи мяча.

Группа спортсменов по аэробике СШОР "Юность" порадует гостей праздника танцами в стиле "Вакинг", а баскетболисты продемонстрируют технические элементы игры.

Кроме этого, на выставке будет работать информационная площадка Регионального оператора - Республиканского центра тестирования ГТО, специалисты которого расскажут о нормативах физкультурно-спортивного комплекса, процессе регистрации и т.д.

"Мы подготовили программу таким образом, чтобы представить различные спортивные направления, по которым занимаются воспитанники спортивных школ. Будем надеяться, гости выставки вдохновятся увиденным, и, кто, знает, может быть, к началу нового учебного года ряды юных спортсменов пополнятся новыми лицами", - рассказала начальник отдела учебной и физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Республики Коми Елена Агрон.