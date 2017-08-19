Усинские спасатели эвакуировали на вертолете туриста с Урала

19 августа 2017 года, 10:35 | Усинск
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Участника пешего похода по лесу до верховьев реки Шар-ю Усинского района эвакуировали спасатели.

Сообщение о происшествии в "СПАС-Коми" поступило вечером 14 августа. На следующее утро сотрудники Усинского противофонтанного аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми" вылетели на место.

В походе по Северному Уралу участвовало семь человек. Как рассказали "Комиинформу" в отряде, туристу из Усинска в возрасте около 50 лет стало плохо, он пожаловался на сердце. К счастью, туристы к взяли с собой спутниковый телефон и смогли дозвониться до спасателей.

На момент происшествия группа находилась в лесу, в верховьях реки Таблека-ю. Добраться туда спасатели смогли на вертолете Центра медицины катастроф, который вылетел из Печоры.

Через час пострадавшего передали усинским медикам.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Урл, турист, спасатели, спас-коми, сердце, группа
  Рубрика: Происшествия
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