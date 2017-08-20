График работы поликлиник Сыктывкара в праздничные дни
22 августа - День рождения Республики Коми. Поскольку это праздничный день для жителей региона, изменят график работы учреждения здравоохранения столицы.
"Комиинформ" публикует график работы медучреждений Сыктывкара.
|21 августа
|22 августа
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"Центральная поликлиника
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Режим работы: с 07:30 до 19:00.
Прием неотложных вызовов - до 20:30.
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Выходной
Дежурный администратор: Дарьюш Олег Олегович, телефон: 89121558814
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"Сыктывкарская городская поликлиника №2"
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Режим работы: с 07:00 до 19:00.
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Выходной
Дежурный администратор: Нюхичева Людмила Тихоновна, телефон: 89091205195
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"Сыктывкарская городская поликлиника №3"
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Режим работы: с 08:00 до 19:00
Служба неотложной помощи: с 08:00 до 21:00
Дежурный администратор: Горобчук Антон Александрович, телефон: (8212) 34-70-52 с16:00 21 августа до 08:00 23 августа.
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Выходной
Дежурный администратор: Горобчук Антон Александрович, телефон: (8212) 34-70-52 с 16:00 21 августа до 08:00 23 августа.
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"Сыктывкарская городская больница"
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Режим работы: с 08:00 до 17:00.
Дежурные администраторы: Таскаева Наталья Викторовна, телефон: 89042098106. С 15:30 21 августа до 18:00 22 августа; Шуктомов Борис Владимирович, телефон:89042098114. С 18:00 22 августа до 08:00 23 августа.
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Выходной
Дежурные администраторы: Таскаева Наталья Викторовна, телефон: 89042098106. С 15:30 21 августа до 18:00 22 августа; Шуктомов Борис Владимирович, телефон:89042098114. С 18:00 22 августа до 08:00 23 августа.
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"Эжвинская городская поликлиника"
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Режим работы: с 07:30 до 18:00.
Служба неотложной помощи: с 08:00 до 21:00
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Выходной
Дежурный администратор: Терентьева И.И., телефон: 89087178477.
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"Сыктывкарская детская поликлиника №1"
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Режим работы: с 08:00 до 18:00
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Выходной
Дежурный администратор: Чернецкий Павел Владимирович, телефон: 89125640674.
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"Сыктывкарская детская поликлиника №2"
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Режим работы: с 08:00 до 18:00.
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Выходной
Дежурные администраторы:
С 09:00 21 августа до 09:00 22 августа Габова Г.Ю., телефон: 89087150407.
С 09:00 22 августа до 09:00 23 августа Лебедев В.С., телефон: 89121531704.
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"Сыктывкарская детская поликлиника №3"
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Режим работы: с 08:00 до 18:00.
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Выходной
Дежурный администратор: с 07:00 до 19:00 Чугаев Александр Иванович, телефон: 89041061138.
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"Эжвинская детская городская поликлиника"
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Режим работы: с 08:00 до 18:00.
Служба неотложной помощи: с 08:00 до 18:00.
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Выходной
Дежурный администратор: Пестрякова Валентина Николаевна, телефон: 89222700070.
Елена Кабакова
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