График работы поликлиник Сыктывкара в праздничные дни

20 августа 2017 года, 11:43 | Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

22 августа - День рождения Республики Коми. Поскольку это праздничный день для жителей региона, изменят график работы учреждения здравоохранения столицы.

"Комиинформ" публикует график работы медучреждений Сыктывкара.

21 августа 22 августа

"Центральная поликлиника
г. Сыктывкара"

Режим работы: с 07:30 до 19:00.
Служба неотложной помощи: с 08:00 до 21:00.

Прием неотложных вызовов - до 20:30.

Выходной


Служба неотложной помощи: с 09.00 до 14.00.

Дежурный администратор: Дарьюш Олег Олегович, телефон: 89121558814

"Сыктывкарская городская поликлиника №2"

Режим работы: с 07:00 до 19:00.
Служба неотложной помощи: с 07:00 до 18:00

Выходной

Дежурный администратор: Нюхичева Людмила Тихоновна, телефон: 89091205195

"Сыктывкарская городская поликлиника №3"

Режим работы: с 08:00 до 19:00

Служба неотложной помощи: с 08:00 до 21:00

Дежурный администратор: Горобчук Антон Александрович, телефон: (8212) 34-70-52 с16:00 21 августа до 08:00 23 августа.

Выходной


Служба неотложной помощи: с 09:00 до 15:00

Дежурный администратор: Горобчук Антон Александрович, телефон: (8212) 34-70-52 с 16:00 21 августа до 08:00 23 августа.

"Сыктывкарская городская больница"

Режим работы: с 08:00 до 17:00.
Служба неотложной помощи: с 08.00 до 17.00.

Дежурные администраторы: Таскаева Наталья Викторовна, телефон: 89042098106. С 15:30 21 августа до 18:00 22 августа; Шуктомов Борис Владимирович, телефон:89042098114. С 18:00 22 августа до 08:00 23 августа.

Выходной

Дежурные администраторы: Таскаева Наталья Викторовна, телефон: 89042098106. С 15:30 21 августа до 18:00 22 августа; Шуктомов Борис Владимирович, телефон:89042098114. С 18:00 22 августа до 08:00 23 августа.

"Эжвинская городская поликлиника"

Режим работы: с 07:30 до 18:00.

Служба неотложной помощи: с 08:00 до 21:00

Выходной


Служба неотложной помощи: с 10:00 до14:00

Дежурный администратор: Терентьева И.И., телефон: 89087178477.

"Сыктывкарская детская поликлиника №1"

Режим работы: с 08:00 до 18:00


Служба неотложной помощи: с 16:00 до 22:00

Выходной

Дежурный администратор: Чернецкий Павел Владимирович, телефон: 89125640674.

"Сыктывкарская детская поликлиника №2"

Режим работы: с 08:00 до 18:00.


Служба неотложной помощи: с 08:00 до 21:00.

Выходной


Служба неотложной помощи: с 09:00 до 15:00.

Дежурные администраторы:

С 09:00 21 августа до 09:00 22 августа Габова Г.Ю., телефон: 89087150407.

С 09:00 22 августа до 09:00 23 августа Лебедев В.С., телефон: 89121531704.

"Сыктывкарская детская поликлиника №3"

Режим работы: с 08:00 до 18:00.
Служба неотложной помощи: с 08:00 до 22:00.

Выходной


Служба неотложной помощи: с 15:00 до 21:00.

Дежурный администратор: с 07:00 до 19:00 Чугаев Александр Иванович, телефон: 89041061138.

"Эжвинская детская городская поликлиника"

Режим работы: с 08:00 до 18:00.

Служба неотложной помощи: с 08:00 до 18:00.

Выходной


Служба неотложной помощи: с 09:00 до 15:00.

Дежурный администратор: Пестрякова Валентина Николаевна, телефон: 89222700070.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: поликлиника, День Республики Коми, график, больница
  Рубрика: Общество
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