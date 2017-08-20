График работы поликлиник Сыктывкара в праздничные дни

Служба неотложной помощи: с 09.00 до 14.00.

Режим работы: с 07:30 до 19:00. Служба неотложной помощи: с 08:00 до 21:00.

Режим работы: с 07:00 до 19:00. Служба неотложной помощи: с 07:00 до 18:00

Дежурный администратор: Горобчук Антон Александрович, телефон: (8212) 34-70-52 с 16:00 21 августа до 08:00 23 августа.

Служба неотложной помощи: с 09:00 до 15:00

Служба неотложной помощи: с 08:00 до 21:00

Режим работы: с 08:00 до 19:00

"Сыктывкарская городская больница"

Режим работы: с 08:00 до 17:00.

Служба неотложной помощи: с 08.00 до 17.00. Дежурные администраторы: Таскаева Наталья Викторовна, телефон: 89042098106. С 15:30 21 августа до 18:00 22 августа; Шуктомов Борис Владимирович, телефон:89042098114. С 18:00 22 августа до 08:00 23 августа.