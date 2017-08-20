В Кировском парке Сыктывкара состоится "дорожный" праздник для детей

20 августа 2017 года, 10:32 | Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

Накануне празднования Дня республики 21 августа в 10:30 в Кировском парке начнется детский праздник "Служба ГИБДД – на страже безопасности детей".

Он будет проходить на нескольких тематических площадках. Так в ретро-зоне будет выставлен мотоцикл дорожно-патрульной службы марки "Урал".

Кроме того, дети смогут посидеть в патрульном автомобиле Hyundai с проблесковыми маячками, радиостанцией, GPS-навигацией, специальным громкоговорящим устройством.

Здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов, состоится исторический квест "Служба взрослых и ребят или Сыктывкарская зебра", на котором можно будет окунутся в историю столицы Коми и узнать о развитии дорожного движения в городе.

Воспитанников детских садов ждет конкурс рисунков на асфальте "Разноцветными ладошками – за дорожную безопасность!".

Организаторами мероприятия выступили столичная Госавтоинспекция, управление образования, управление дошкольного образования, "Молодежный центр", "Дом развития культуры и искусства" и республиканская организация автомобилистов "Щит".

Елена Кабакова

  Ключевые слова: ПДД, дети, ГИБДД, воспитание
  Рубрика: Общество
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