Жители Коми стали чаще обращаться в прокуратуру

Статистка показывает постоянный рост обращений граждан и юридических лиц в прокуратуру Коми.

В первом полугодии 2017 года в прокуратуру поступило около 24,2 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба ведомства. Разрешено по существу 12 тыс. 122 заявления.

В целях исключения подмены контролирующих органов в другие ведомства направлено свыше шести тысяч обращений.

По каждому третьему обращению приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав заявителей.

С заявлениями в суды прокуроры обратились в интересах 1 744 граждан. Руководителям юридических лиц, в органы государственной власти и местного самоуправления внесено 623 представления об устранении нарушений закона, принесено 57 протестов на незаконные правовые акты, возбуждено 435 дел об административном правонарушении, приняты иные меры прокурорского реагирования.

Органы прокуратуры республики в суд направили более 1600 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 17 134 тыс. рублей.

Значительная доля обращений связана с нарушениями жилищного законодательства и в жилищно-коммунальной сфере – 1168, из них 346, или 30%, удовлетворены.

Возросло число заявлений на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя, каждая четвертая жалоба признана обоснованной.

В первом полугодии 2017 г. на личный прием к прокурору попали 4423 человека, из них 1 407 обратились на прием в прокуратуру Сыктывкара, 704 – в аппарат прокуратуры республики.

Связь с населением позволяет выявить проблемы с соблюдением федерального законодательства на территории республики, внести коррективы в работу органов прокуратуры и своевременно отреагировать на нарушения.