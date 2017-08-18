В доме для переселенцев из аварийного жилья в Троицко-Печорске устранены дефекты

Застройщик в Троицко-Печорском районе обеспечил устранение дефектов в доме, возведенном по программе переселения граждан из аварийного жилья. В результате проверки отчета региональной комиссией будет направлено ходатайство в Москву о снятии новостройки с контроля Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Как сообщила "Комиинформу" член республиканской комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации адресных программ по переселению из аварийного жилфонда Дарья Шучалина, возглавляющая центр "ЖКХ Контроль" в Коми, в комиссию поступил отчет по дому №35 по ул. Ленина в райцентре Троицко-Печорского района (введен в прошлом году).

Основанием для обследования дома в поселке послужило обращение госжилнадзора. Дом построен ООО ГК "Континент". "Поступила информация о том, что размеры продухов на объекте меньше, чем было указано в проектной документации. Отсутствовали пандусы у второго и третьего подъездов. Не была окрашена газовая труба на фасаде. Отсутствовал водосток. С придомовой территории не был убран строительный мусор. Кроме того, бетонирование дороги было выполнено не в полном объеме", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, к моменту выезда на место комиссии все замечания были устранены, таким образом, в рамках обследования дефекты не выявлены. Комиссия, действующая при Службе Коми стройжилтехнадзора, сегодня изучила поступивший из муниципалитета отчет.

"Данный документ будет направлен в Фонд содействия реформированию ЖКХ, по линии которого регионам выделяется большая часть средств на программу переселения граждан из аварийного жилья, с ходатайством о снятии с контроля новостройки в Троицко-Печорске", - уточнила Дарья Шучалина.