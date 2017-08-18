В доме для переселенцев из аварийного жилья в Троицко-Печорске устранены дефекты

18 августа 2017 года, 18:05 | Троицко-Печорский
Фото из архива "Комиинформа"

Застройщик в Троицко-Печорском районе обеспечил устранение дефектов в доме, возведенном по программе переселения граждан из аварийного жилья. В результате проверки отчета региональной комиссией будет направлено ходатайство в Москву о снятии новостройки с контроля Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Как сообщила "Комиинформу" член республиканской комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации адресных программ по переселению из аварийного жилфонда Дарья Шучалина, возглавляющая центр "ЖКХ Контроль" в Коми, в комиссию поступил отчет по дому №35 по ул. Ленина в райцентре Троицко-Печорского района (введен в прошлом году).

Основанием для обследования дома в поселке послужило обращение госжилнадзора. Дом построен ООО ГК "Континент". "Поступила информация о том, что размеры продухов на объекте меньше, чем было указано в проектной документации. Отсутствовали пандусы у второго и третьего подъездов. Не была окрашена газовая труба на фасаде. Отсутствовал водосток. С придомовой территории не был убран строительный мусор. Кроме того, бетонирование дороги было выполнено не в полном объеме", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, к моменту выезда на место комиссии все замечания были устранены, таким образом, в рамках обследования дефекты не выявлены. Комиссия, действующая при Службе Коми стройжилтехнадзора, сегодня изучила поступивший из муниципалитета отчет.

"Данный документ будет направлен в Фонд содействия реформированию ЖКХ, по линии которого регионам выделяется большая часть средств на программу переселения граждан из аварийного жилья, с ходатайством о снятии с контроля новостройки в Троицко-Печорске", - уточнила Дарья Шучалина.

Людмила Наумова

  Ключевые слова: недочеты
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:32 18.08.2017
Жителей Коми призвали заранее готовиться к участию в программе "Формирование комфортной городской среды"
14:24 18.08.2017
Пять медиков Коми стали Заслуженными врачами России
11:36 18.08.2017
Народный проект Вуктыла стал победителем первого тура конкурса проектов по инициативному бюджетированию


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

Новости партнеров

"Монди СЛПК" стала второй крупнейшей лесопромышленной компанией страны
Глава Коми поздравил гендиректора АО "Монди СЛПК" с юбилеем

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео