Властям Коми напоминают об обновлении средств защиты информации

Центр информационных технологий оказывает содействие органам власти в проведении обновления средств защиты информации, а также консультирует органы местного самоуправления о порядке прохождения процедуры обновления средств криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, сообщает пресс-служба ЦИТ.

Как пояснил начальник отдела технических методов и средств защиты информации управления по безопасности центра информационных технологий Денис Рычков, установлен порядок перехода к использованию национального стандарта ГОСТ Р 34.10-2012 в средствах электронной подписи для информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в случаях, подлежащих регулированию со стороны ФСБ России в соответствии с действующей нормативной правовой базой.

"Проведение работ по обновлению средств криптографической защиты информации на компьютерах органов исполнительной власти возложено на центр информационных технологий. Также центром оказываются консультации в обновлении средств криптографической защиты информации для органов местного самоуправления. Подобного рода заявки мы принимаем по электронной почте help@cit.rkomi.ru", - отметил Денис Рычков.

По его словам, работы по обновлению в органах власти уже инициированы, поскольку использование схемы подписи ГОСТ Р 34.10-2001 для формирования электронной подписи не будет допускаться после 31 декабря 2018 года.

Центр информационных технологий является удостоверяющим центром органов государственной власти Республики Коми, аккредитованным в Минкомсвязи России. Одна из основных целей – обеспечение правовых условий использования электронной подписи в электронных документах, при соблюдении которых она признается равнозначной собственноручной подписи на бумажном носителе.

"В настоящее время удостоверяющий центр выдает сертификаты ключа проверки электронной подписи для работы в таких системах как межведомственное электронное взаимодействие, государственные, региональные и корпоративные информационные системы", - уточнил Денис Рычков.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.