Дачникам в Коми разъяснят новшества в законодательстве

19 августа 2017 года, 10:15 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Общественная палата Коми организует прямую линию для дачников республики по разъяснениям нового законодательства. Все, для кого актуальна эта тема, смогут задать свои вопросы и получить квалифицированные консультации.

"В этом году вступает в силу новый закон о садовых некоммерческих товариществах. Он вносит существенные уточнения в действующее законодательное поле. По задумке, он должен помочь систематизировать правила для садовых товариществ. Вместе с тем, часть проблем для представителей садовых товариществ по-прежнему остается: возникают вопросы как у самих дачников, так и председателей СНТ", - сообщает Общественная палата республики.

Член палаты Ираида Лисовская, исполнительный директор Ассоциации садоводческих товариществ Эжвинского района (АСТЭР), в рамках прямой линии на площадке палаты поможет владельцам участков с волнующими их вопросами.

Задать их можно будет 23 августа с 16.00 до 17.15 по телефону: 8 (8212) 21-49-91.

Также вопросы можно задать заранее по электронной почте (o.b.chuzhmareva@idop.rkomi.ru) или по телефону: 8 (8212) 21-49-91. Ответы на них будут размещены на сайте палаты.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: разъяснение
  Рубрика: Общество
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