Участники празднования Дня республики смогут получить доступ к Госуслугам

Центр информационных технологий в дни празднования государственности Республики Коми проведет акции по регистрации жителей и гостей Сыктывкара на портале госуслуг для их получения в комфортной электронной форме.

Первая акция пройдет в рамках выставки достижений народного хозяйства, которая состоится 20 августа в торгово-развлекательном центре "Июнь" (микрорайон Орбита). Представители центра информационных технологий предложат участникам и посетителям выставки получить подтвержденную учетную запись на gosuslugi.ru и ответят на вопросы о функционировании портала. При себе необходимо иметь всего два документа: паспорт и СНИЛС.

Вторая акция состоится непосредственно в день республики, 22 августа, на Стефановской площади, которая станет центром основных торжеств и народных гуляний. Около здания Администрации Главы Коми будет установлена стойка с символикой госуслуг. Сотрудники центра информационных технологий при предъявлении вышеуказанных документов быстро зарегистрируют всех желающих на портале и вручат буклеты с информацией о наиболее популярных госуслугах.

В их числе – онлайн-оплата штрафов ГИБДД, долгов по налогам и исполнительным производствам, получение и замена отечественного и загранпаспортов, регистрация по месту жительства, постановка ребенка в очередь на детский сад, запись детей и взрослых на прием к врачу, оформление охотничьего билета. Кроме того – проверка состояния пенсионного счета, получение справки об отсутствии судимости, свидетельств о регистрации или расторжении брака, рождении, усыновлении, смерти. И много других полезных госуслуг.

Преимуществ их получения именно в электронной форме несколько. Во-первых, портал в распоряжении круглые сутки. Это означает, что подать документы можно в то время, которое удобно самому пользователю. Во-вторых, процедура заполнения простая и занимает всего от 5 до 15 минут. Во-вторых, удастся экономить средства: оплата госпошлины через портал производится со скидкой до 30 процентов.

Пользоваться порталом можно посредством компьютеров или планшетов, а также сотовых телефонов, для которых доступно к скачиванию бесплатное приложение "Госуслуги", сообщает пресс-служба ЦИТ.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.