Мальчика, пострадавшего в ДТП в Удорском районе, санавиацией доставили в Сыктывкар

18 августа 2017 года, 16:09 | Сыктывкар, Удорский
Фото из архива "Комиинформа"

6-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП в Удорском районе, бортом санавиации доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Напомним, в деревне Усть-Вачерга Удорского района в ДТП с участием мотоцикла серьезно пострадал ребенок. 26-летний мотоциклист, не имеющий прав, попытался объехать двух детей, ехавших по правой обочине на велосипедах, и во время маневра сбил одного из них.

Шестилетний ребенок, находившийся без взрослых, серьезно пострадал. Мальчика госпитализировали без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, множественные ссадины груди и правого плеча, ушибленная рана правой теменной височной области, отсоединенная рана затылочной области.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве республики, в настоящий момент врачи обследуют ребенка.

"В какое отделение его госпитализируют, пока не известно. Состояние ребенка стабильно тяжелое", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: санавиация, Минздрава Коми, ДТП
  Рубрика: Общество
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