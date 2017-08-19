Центр социальной помощи семье и детям Воркуты присоединился к акции "Речная лента-2017"

19 августа 2017 года, 17:16 | Воркута

Территориальный центр социальной помощи семье и детям Воркуты вместе с представителями предприятия АО "Воркутауголь" приняли участие в ежегодной экологической акции "Речная лента – 2017" в рамках Года экологии в России. Мероприятие дети и взрослые посвятили Году добрых дел, объявленного Главой Республики Коми.

"Мы решили присоединиться к этой акции, чтобы показать детям, как важно сохранять природу родного края и бережно к ней относиться. В ходе мероприятия мы убирали мусор по правому берегу реки Воркута. Нашими воспитанниками было собрано более десяти мешков мусора", - рассказала заместитель заведующей Центра Людмила Кузнецова.

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Как сообщили в учреждении, после "трудового десанта" для участников акции провели игровую программу. Потом юных воркутинцев угостили горячим чаем с вкусными домашними пирогами. После пикника организаторы отметили благодарственными письмами самых активных детей и вручили им сувениры из экологически чистых материалов.

Комиинформ

  Рубрика: Экология
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