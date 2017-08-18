Жителей Коми призвали заранее готовиться к участию в программе "Формирование комфортной городской среды"

18 августа 2017 года, 17:19 |
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

Необходимо активнее доносить до жителей региона возможности партийной программы "Формирование комфортной городской среды". С таким заявлением выступил на дискуссионном клубе партии "Единая Россия" "Городская среда: актуальные проблемы и пути развития" 18 августа депутат Совета города Алексей Панюков.

"Коми впервые участвует в таком проекте. Нам пришлось учиться работать на ходу. Для многих это было испытанием: и для нас, и для мэрии, и для горожан, и для управляющих организаций. Возникали сложности с организацией собраний собственников жилья, - перечислил он. – Помимо сложностей с организацией, была и другая проблема. Чувствовалась настороженность людей: они не верили, что кто-то бесплатно готов улучшить их двор, и потом им в почту не придут квиточки с круглыми суммами".

Он отметил заслугу управляющих организаций, которые брали инициативу на себя, проводили общие собрания собственников, доносили до жильцов идею проекта, объединяли пожелания, развенчивали мифы о том, что всегда хорошо только во дворе того дома, в котором живет кто-то из высокопоставленных чиновников.

"Думаю, продолжая работать в этом направлении, мы сможем переломить эти настроения. Уже сейчас к нам все чаще обращаются активные жители региона, которые хотят поучаствовать в программе "Формирование комфортной городской среды". Проводить общие собрания, принимать решение об участии в программе можно уже сейчас. Кроме того, запас времени позволит решить проблемы с межеванием участков, сбором идей и основных задач. Ведь в следующем году мы снова сможем работать по ней", - заключил А.Панюков.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: формирование благоприятной городской среды, дворы, благоустройство
  Рубрика: Общество
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