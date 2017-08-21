На круги своя: власти Корткеросского района передали епархии здание бывшего дома культуры, которое задумывалось как храм

Утром 17 августа в районе поселка Подтыбок прошла церемония освещения наплавного понтонного моста через Аныбскую переправу с участием Архиепископа Питирима. Мост связал Корткеросский и Усть-Куломский районы.

На событие собрались прихожане. Питирим отметил, что для села это огромная радость, так как люди ждали этого почти 30 лет, а сегодняшнее освящение моста проводится для того, чтобы всевышний направил Ангела хранителя к этому месту.

Затем в селе Керес руководитель администрации Корткеросского района Василий Гончаренко передал здание храма Вознесения Господня, ранее используемого как дом культуры в собственность Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии. Владыка поблагодарил руководителя муниципалитета за возрождение духовных традиций в районе.

Как рассказал "Комиинформу" В.Гончаренко, храм строили еще до революции, но не успели закончить. Поэтому кирпичное здание использовали под различные нужды, а около 30 лет назад в него переместился дом культуры.

"Три года назад мы полностью поменяли крышу, а в этом году из-за неисправной проводки она и часть деревянных пристроек сгорели, - рассказал В.Гончаренко. - В июле к нам обратились представители епархии с предложением передать им это здание. Администрация и совет депутатов муниципалитета поддержали эту идею".

Руководитель администрации Корткеросского района отметил, что это не означает, что в Кересе больше не будет дома культуры. Сейчас рассматривается вопрос о строительстве нового небольшого здания либо поиска помещений для него.

"Храм мы восстановим общими усилиями. Да, он немаленький - 15 на 15 метров, но, уверен, мы справимся, - заявил В.Гончаренко. - Мост, появление храма, восстановление дома культуры - все вместе должно поспособствовать тому, чтобы в Керес возвращались люди. Кроме того, по программе переселения почти весь соседний поселок Уръель мы должны будем расселить. Вероятно, что новые дома для них мы начнем возводить именно здесь".

После торжественных слов состоялось подписание акта приема-передачи имущества между администрацией и религиозной организацией "Сыктывкарская Епархия Русской Православной Церкви".

Закончился визит Питирима посещением молитвенного дома поселка Уръель, где был отслужен молебен.