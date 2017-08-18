На ВДНХ Коми жители республики пройдут экспресс-диагностику здоровья

18 августа 2017 года, 16:43 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Во время работы Выставки достижений народного хозяйства Коми Министерством здравоохранения Республики Коми будут развернуты две "площадки здоровья".

В павильоне центра "Июнь" будет вести работу Центр здоровья Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, сообщает пресс-служба ведомства.

Желающие пройдут контрольно-измерительные мероприятия: рост, вес, артериальное давление, ЭКГ на кардиовизоре и спирометрию (исследование функции внешнего дыхания). Также медперсонал выездного Центра здоровья будет оценивать уровень холестерина и глюкозы в крови и выявлять уровень содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью прибора "Смокелайзер". Кроме этого, посетителям выставки предложат пройти скрининг тест по оценке когнитивных способностей с целью своевременной диагностики и профилактики болезни Альцгеймера.

Таким образом, люди смогут узнать об основных параметрах своего здоровья и получить рекомендации врача-терапевта и главного специалиста Минздрава Коми по профилактической медицине по ведению здорового образа жизни.

Активисты движения "Волонтёры-медики" будут раздавать полезные профилактические материалы и помогать в работе площадки.

На экспозиционной площадке Территориального центра медицины катастроф Республики Коми все желающие смогут провести "сердечно-легочную реанимацию" на визуализированном реанимационном тренажере под руководством врача и фельдшера.

У посетителей мероприятия будет также возможность ознакомиться с оснащением реанимобиля класса С для проведения медицинской эвакуации.

Время работы выставки Коми ВДНХ: 20 августа - с 10:00 до 19:00.

Место проведения: г. Сыктывкар, ТРЦ "Июнь".

Полная программа мероприятий, приуроченных к празднованию 96-летия образования Республики Коми, размещена в социальной сети Вконтакте в группе "С Днем Рождения, Республика Коми (96 ЛЕТ КОМИ)".

Комиинформ

  Ключевые слова: здоровье, ВДНХ
  Рубрика: Общество
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