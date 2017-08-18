В ДТП в поселке Краснозатонский пострадал 6-летний пассажир

Сегодня в 11:40 в сыктывкарском поселке Краснозатонский произошла авария с участием двух автомобилей. Мужчина двигался на автомобиле Lifan по улице Ухтинской со стороны ул. Флотской и на перекрестке с ул. Ломоносова не уступил дорогу и столкнулся с Hyndai Getz.

Как сообщили "Комиинформу" в Управлении ГИБДД по Коми, корейским легковым автомобилем управляла женщина, перевозившая на заднем сиденье свою шестилетнюю дочь. В результате ДТП девочка получила черепно-мозговую травму. Госпитализация ей не потребовалась.

Последствия были бы гораздо серьезнее, если бы ребенок не был пристегнут детским удерживающим устройством "Фэст". ГИБДД еще раз напоминает родителям внимательно относиться к безопасности детей. Особенно в преддверии Дня знаний. Водители должны позаботиться о наличии детского автокресла и осторожно ездить по улицам, которые с 1 сентября заполнят школьники.