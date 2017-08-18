Пять медиков Коми стали Заслуженными врачами России

18 августа 2017 года, 16:01 | Сыктывкар, Ухта, Печора
Фото из архива "Комиинформа"

Медицинским работникам Республики Коми присвоены почетные звания Российской Федерации. Соответствующий указ о награждении государственными наградами Российской Федерации 17 августа подписал Президент Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РК, почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" получили пять врачей медицинских организаций республики:

Наталья Артемьева, врач анестезиолог-реаниматолог Коми республиканского перинатального центра;

Евгений Кряклин, врач-хирург Коми республиканской больницы;

Вячеслав Сварич, заведующий отделением хирургии, врач-хирург Республиканской детской клинической больницы;

Галина Сметанина, врач-фтизиатр Печорского противотуберкулезного диспансера;

Татьяна Уварова, врач-педиатр Ухтинской детской больницы.

Кроме того, почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" присвоено старшей медицинской сестре операционного блока Республиканской детской клинической больницы Валентине Лепёшкиной.

Комиинформ

  Ключевые слова: звания, медики
  Рубрика: Общество
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