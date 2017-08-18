Пять медиков Коми стали Заслуженными врачами России
Медицинским работникам Республики Коми присвоены почетные звания Российской Федерации. Соответствующий указ о награждении государственными наградами Российской Федерации 17 августа подписал Президент Владимир Путин.
Как сообщает пресс-служба Минздрава РК, почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" получили пять врачей медицинских организаций республики:
Наталья Артемьева, врач анестезиолог-реаниматолог Коми республиканского перинатального центра;
Евгений Кряклин, врач-хирург Коми республиканской больницы;
Вячеслав Сварич, заведующий отделением хирургии, врач-хирург Республиканской детской клинической больницы;
Галина Сметанина, врач-фтизиатр Печорского противотуберкулезного диспансера;
Татьяна Уварова, врач-педиатр Ухтинской детской больницы.
Кроме того, почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" присвоено старшей медицинской сестре операционного блока Республиканской детской клинической больницы Валентине Лепёшкиной.
Комиинформ
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