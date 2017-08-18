В Воркуте рабочая группа БЕАР обсуждает продвижение Арктического турпродукта

В Воркуте стартовала программа первого дня ll Международного Арктического форума. На одной из площадок - в здании компании "Воркутауголь" - проходит заседание рабочей группы Баренц-Евроарктического региона.

С коллегами из стран и регионов страны - членов БЕАР - из столицы Приполярья общение происходит посредством видеоконференцсвязи.

обсуждениях участвуют представители Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми и Федерального агенства по туризму, Министерства труда и экономики Финляндии, министр культуры Карелии Алексей Лесонен, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, министр культуры Архангельской области Вероника Яничек и другие.

Как прозвучало на открытии площадки, тема форума особенно интересна тем, кто занимается туризмом. Ведь новые туристические точки на карте мира - их работа. Воркута сможет стать притягательной для туристов, уверены участники встречи.

Гости из других субъектов страны и иностранных государств отметили высокий уровень организации форума. "Везде есть человек, который всегда подскажет, куда ступить, где, что происходит. Эта забота нам очень приятна и важна", - сказали на открытии.





Слово с принимающей стороны на площадке взял первый замминистра культуры, туризма и архивного дела Коми Константин Баранов. Прежде всего, он поблагодарил гостей за тёплые слова и поприветствовал присутствующих.

"Воркута - это перспективный район развития Арктического туризма и все первые шаги форума уже говорят об этом, - отметил он. - Уверен, что наше взаимодействие и дальнейшее общение будут способствовать развитию коммуникаций в области туристских инноваций, что увеличит привлекательность Арктического региона".

Перед участниками встречи стоят серьёзные задачи, подчеркнул К.Баранов. Прежде всего, это формирование плана действий для развития туристского потенциала Арктики и собрание новых форм межгосударственного сотрудничества при разработке нового туристического продукта.

Во второй половине дня на площадке заседания рабочей группы БЕАР выступят представители группы по коренным малочисленным народам Севера, которые обсудят тему доступа коренных народов к водным биоресурсам. В свою очередь, представитель Финляндии расскажет о продвижении Арктического турпродукта на других рынках.

Итогом форума станет пленарное заседание, где выступят эксперты каждой из четырёх открывшихся сегодня в столице Приполярья площадок.