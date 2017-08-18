Печорский промышленно-экономический техникум занял первое место в российском конкурсе по продвижению ГТО
Два образовательных учреждения Республики Коми заняли призовые места во Всероссийском конкурсе "Займись спортом! Участвуй в ГТО" на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта среди детей и молодежи на 2016-2017 годы.
Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, по итогам работы экспертного совета при департаменте развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации в номинации "Лучшее массовое мероприятие по продвижению ВФСК "ГТО" Печорский промышленно-экономический техникум занял первое место. Заместитель директора по воспитательной работе Людмила Белозерова, педагог-организатор Наталья Москвина и руководитель физвоспитания Валерий Нагаев разработали и провели студенческую акцию "Мы за здоровый образ жизни. Участвуй в ГТО" в День космонавтики и во Всемирный день здоровья.
В номинации "Лучший проект по продвижению ВФСК ГТО среди целевых социальных групп населения школа №5 города Инты заняла второе место.
Конкурс проводился с целью пропаганды физической культуры и спорта среди подрастающего поколения через реализацию социальных проектов и инициатив.
Комиинформ
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