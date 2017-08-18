В Емве отметили 80-летие колонии

Сотрудники ИК-51 в Емве на 80-летие учреждения получили благодарности главы Республики Коми. Накануне празднования юбилея было организовано показательное занятие по огневой подготовке для воспитанников детского приюта г. Емвы.

Так, 16 августа для воспитанников детского приюта и детей сотрудников колонии было организовано показательное занятие по огневой подготовке. Мальчишки и девчонки попробовали собрать и разобрать автомат Калашникова и пистолет Макарова. Настоящий восторг у ребят взвали стрельбы из лазерного стрелкового комплекса. После занятия дети смогли поделиться впечатлениями за праздничным чаепитием.

В этот же день в штабе колонии состоялось торжественное собрание по случаю 80-летия колонии. От руководства УФСИН личный состав с юбилеем учреждения поздравил заместитель начальника Управления Андрей Чернышков.

"Вы направляете значительные силы на поддержание порядка, стабильной оперативной обстановки, снижение уровня преступности, проведение профилактической работы. Коллективом учреждения большое внимание уделяется решению вопроса социальной адаптации осужденных и созданию для них новых рабочих мест, развитию собственного производства и расширению ассортимента выпускаемых товаров и услуг", – зачитал он благодарственное письмо главы Республики Коми.

После слов поздравления Андрей Чернышков вручил коллективу ценный подарок и наградил сотрудников ведомственными наградами. Три сотрудника были отмечены благодарностями главы Республики Коми.

С 80-летием со дня образования учреждения поздравила и заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский" Ирина Панченко.

"Высокий профессионализм и верность долгу, постоянная бдительность и отзывчивость, вера в людей и чувство ответственности – такими качествами обладает большинство сотрудников, – обратилась к коллективу ИК-51 Ирина Панченко и вручила исполняющему обязанности начальника колонии Алексею Мурых поздравительный адрес и памятный подарок – фотоальбом Республики Коми, в который вошли фотоматериалы, касающиеся истории ИК-51.

На торжественном мероприятии также были награждены бывшие руководители колонии и ветераны учреждения. Завершилось торжество ярким выступлением вокально-инструментального ансамбля "Вечники".

***В исправительной колонии № 51 содержатся только осужденные участка колонии-поселения. Связано это с процессом перепрофилирования учреждения из колонии строгого режима в колонию-поселение.

В учреждении функционирует библиотека, которая насчитывает 3700 экземпляров книг, клуб. В 2012 году на территории колонии построен храм Преподобного Серафима Саровского; имеется молельная комната для осужденных мусульман.

В ИК-51 в целях получения осужденными основного (общего) образования имеется учебно-консультационный пункт. Также ведется профессиональное обучение осужденных по специальностям: тракторист категории "С", станочник

деревообрабатывающих станков, машинист (кочегар) котельной, швея, машинист крана (крановщик), стропальщик, пожарный и птицевод.

В колонии налажено производство полимер-песчаной тротуарной плитки; функционирует птичник и свинарник; имеется крупный рогатый срок. В колонии также производят овощи и молочную продукцию, которая пользуется спросом, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.