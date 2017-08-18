В Краснозатонском благоустроили "Живой источник", сообщате пресс-служба мэрии.

Качество воды в роднике соответствует всем нормам, подходит для питья и пользуется спросом у местного населения. Источник в пгт.Краснозатонский благоустроен этим летом Коми республиканской общественной организацией "Общество лесоводов" при грантовой поддержке администрации Сыктывкара.

К благоустройству также привлекались члены школьных лесничеств "От земли до неба" и "Помощники леса". Здесь были сделаны ступеньки с поручнем для спуска, настил до родника, сруб и крыша. Завершением благоустройства стала генеральная уборка вокруг родника.

Автором проекта выступила председатель "Общества лесоводов" Любовь Архипенко.

"Те обязательства, которые мы брали на себя, были исполнены. В день благоустройства родника шел дождь, однако это не смутило тех, кто пришел сделать родник лучше. Работа была выполнена качественно. Я, как председатель общества лесоводов, приняла решение, обучающихся 9 школы, школьного лесничества, которые приложили достаточно усилий для реализации проекта, в следующем году направить в Тюмень, где ежегодно проходит слет школьных лесничеств", – выступила перед присутствующими Любовь Архипенко.

"Живой источник" – не первый проект "Общества лесоводов", поддержанный грантом администрации. В прошлом году при грантовой поддержке мэрии в пгт.Краснозатонский был реализован проект "Эколого-оздоровительная тропа "Пожома яг" (Сосновый бор).