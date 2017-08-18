"Птицефабрика Зеленецкая" открыла новую столовую для работников подразделения "Сыктывкарское"

18 августа 2017 года, 15:02 | Сыктывдинский
Фото Ярославы Пархачевой

Совсем недавно ОАО "Птицефабрика Зеленецкая" для работников подразделения "Сыктывкарское" в селе Выльгорт открыла двери новой уютной столовой.

В столовой много солнца и света, просторно и красиво. В новой столовой работникам предприятия не надо думать о наличных. Достаточно просто прийти, выбрать вкусный обед, а при расчете воспользоваться своим пропуском на предприятие.

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Как рассказал "Комиинформу" генеральный директор птицефабрики Николай Черный, ранее столовая находилась в аренде у третьих лиц. "Советская" столовая, внешний вид которой и качество блюд оставляли желать лучшего. Работники предприятия питались на своих рабочих местах, что категорически запрещено санитарно-ветеринарными нормами.

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"Мы старались создать для работников уютное место, где можно с удовольствием поесть и отдохнуть в обеденный перерыв, - пояснил Н. Черный. – Провели перепланировку, полностью заменили инженерные коммуникации. Закупили новое оборудование, новую мебель. Каждый работник, независимо от того, в каком подразделении он работает – на птицефабрике или на свинокомплексе, имеет возможность пройти в эту красивую столовую и пообедать".

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По словам собеседника агентства, попасть сюда можно только по пропускам предприятия, так как все столовые птицефабрики предназначены для своих работников. У каждого сотрудника имеется возможность набрать блюда на сумму до 250 рублей в день, из них 70 рублей будут возмещены предприятием.

"Очень довольны столовой и девчата-повара, - отметил гендиректор предприятия. - С каждым днем меню столовой пополняется новыми блюдами, благодаря чему у сотрудников большой выбор первых и вторых блюд. Ежедневно печется вкусная и ароматная выпечка. Так и хочется сказать работникам "Птицефабрики Зеленецкая": приятного аппетита и доброго вам дня!".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: подразделение "Сыктывкарское", открытие новой столовой, ОАО "Птицефабрика Зеленецкая"
  Рубрика: Общество
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