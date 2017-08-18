Число жалоб на протоколы в Коми сократится, а рассмотрение дел в вышестоящих инстанциях ускорится

Внедрение системы аудио- и видеофиксации судебных заседаний позволит сократить число жалоб на протоколы и ускорить рассмотрение дел в вышестоящих инстанциях

Об этом "Комиинформу" сообщил министр юстиции региона Дмитрий Наумов, комментируя завершение этапа внедрения программно-аппаратного комплекса технической аудио-видеофиксации и протоколирования судебных процессов на судебных участках мировых судей в Республике Коми.

"Изготовление протокола судебного заседания всегда рассматривалось законом как важная часть судебного процесса, а сам протокол вместе с текстами судебных актов — как неотъемлемая часть судебного дела. В связи с этим, программно-аппаратный комплекс технической аудио- и видеофиксации и протоколирования судебных процессов значительно упростит работу секретарей в целом, обеспечит возможность вести аудио- и видеофиксацию и протоколирование судебных процессов на судебных участках мировых судей в Республике Коми. Это объективно отразит проведение процесса, в котором участвовали стороны, и наглядно продемонстрирует, что же в действительности происходило", - пояснил Дмитрий Наумов.

Как уточнили "Комиинформу" в ГАУ РК "Центр информационных технологий", новая система в числе прочего призвана обеспечить аудио- и видеозапись судебного заседания и ее защиту от несанкционированного изменения или удаления. Система обладает возможностями автоматизации формирования текста протокола судебного заседания, ввода данных участников судебного заседания, а также хранения протоколов на компьютере в зале заседаний (для хранения информации о текущем заседании) и в долговременном режиме на дисковой памяти внешней системы хранения данных (для хранения информации обо всех прошедших заседаниях, зафиксированных средствами модулей). Кроме того, будет обеспечена возможность размещения записей на веб-порталах, в государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Правосудие" через развернутый на судебных участках мировых судей в Республике Коми программный модуль "АМИРС".

Партнером в реализации проекта выступает ГАУ РК "Центр информационных технологий". Организацией проведен запрос предложений и определена компания-победитель. Совместно с подрядчиком специалисты ЦИТ будут внедрять систему в рамках работ, предусмотренных техническим заданием, которое было составлено центром совместно с Министерством юстиции региона.

Напомним, что 31 судебный участок мировых судей республики оборудован системами аудио- и видеопротоколирования. Такую задачу поставил Глава Республики Коми Сергей Гапликов перед Министерством юстиции региона в рамках реализации государственной программы Республики Коми "Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми" на 2017-2020 годы.

К настоящему времени уже установлены 42 комплекта оборудования для осуществления аудио- и видеопротоколирования судебных заседаний в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Эжвинском районе Сыктывкара, в селе Выльгорт Сыктывдинского района, Усть-Вымском и Княжпогостском районах. В 2018 году будет реализован второй этап внедрения указанного программно-аппаратного комплекса на остальных 29 судебных участках мировых судей в Республике Коми.