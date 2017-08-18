За неделю в Коми клещи покусали 22 человека

В Коми с 11 по 17 августа за медпомощью по поводу укусов клещей обратились 22 человека, в том числе четверо детей. С начала сезона от укусов пострадали 1 589 человек, включая 229 детей.

В лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии в РК" за неделю было проведено 21 исследование клещей, из них в двух обнаружен возбудитель клещевого энцефалита.

Специалисты Роспотребнадзора ведут постоянный контроль над проведением и эффективностью акарицидных обработок. По состоянию на 17 августа обработано 482,72 га зон высокого риска заражения населения: мест массового отдыха, парков, скверов, летних детских оздоровительных учреждений, территорий кладбищ и др.

*** Роспотребнадзор Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита.

Наиболее эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

Помимо клещевого вирусного энцефалита, к инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся: иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека , лихорадка Ку и другие инфекции. Из перечисленных инфекционных заболеваний только против КВЭ имеется эффективная вакцина.

Одним из важнейших методов неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, самостоятельные и взаимные осмотры.

Кроме этого, следует использовать репеллентные и акарицидные препараты, отпугивающие клещей, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей. Использовать средства необходимо строго в соответствии с инструкцией по применению. Принести в дом клеща на своей шерсти могут и домашние животные, чтобы этого избежать, нужно осматривать своих питомцев. Не следует заносить в помещение и свежее сорванные растения и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

В случае присасывания клеща, необходимо обратиться в лечебное учреждение для снятия клеща и доставки его в отделение вирусологических исследований централизованной микробиологической лаборатории "Центр гигиены и эпидемиологии в РК", расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д.71, для проведения его исследования на наличие вируса клещевого энцефалита.

Данное исследование необходимо для своевременной экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита с использованием человеческого иммуноглобулина, который вводится не позднее 96 часов после присасывания клеща.