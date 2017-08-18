Празднование Дня Республики в Сыктывкаре: какие дороги будут перекрыты

18 августа 2017 года, 13:26 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

"Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу мэрии информирует, какие дороги будут перекрыты в Сыктывкаре в связи с празднованием Дня республики 22 августа.

В связи с проведением праздничных мероприятий с 19 по 22 августа включительно в столице Коми будет ограничено движение транспорта по ряду направлений.

Мэрия Сыктывкара информирует о местах и времени перекрытия дорог:

– по ул.Коммунистической от ул.Советской до ул.Ленина с 06.00 до 20.00 часов 19, 20 августа 2017 года на время проведения ярмарки;

– по ул.Коммунистической от ул.Интернациональной до ул.Ленина с 06.00 до 20.00 часов 19, 20 августа 2017 года на время проведения ярмарки;

– по ул.Ленина от ул.Куратова до ул.Бабушкина с 06.00 до 20.00 часов 19, 20 августа 2017 года на время проведения ярмарки;

– по ул.Коммунистической от ул.Советской до ул.Ленина с 18.00 часов 21 августа до 24.00 часов 22 августа 2017 года на время монтажа и демонтажа сценических конструкций и проведения мероприятий на Стефановской площади;

– по ул.Коммунистической от ул.Интернациональной до ул.Ленина с 18.00 часов 21 августа до 24.00 часов 22 августа 2017 года на время монтажа и демонтажа сценических конструкций и проведения мероприятий на Стефановской площади;

– по ул.Ленина от ул.Куратова до ул.Бабушкина с 18.00 часов 21 августа до 24.00 часов 22 августа 2017 года на время монтажа и демонтажа сценических конструкций и проведения мероприятий на Стефановской площади;

– заезд на стоянку от дома № 133 по ул.Интернациональной в сторону дома № 10 по ул.Коммунистической с 06.00 часов до 24.00 часов 19, 20, 22 августа 2017 года во время проведения мероприятий;

– по ул.Куратова от ул.Кирова в направлении набережной с 18.00 до 24.00 часов 22 августа 2017 года во время проведения салюта;

– по ул.Коммунистической от ул.Советской до ул.Кирова с 18.00 до 24.00 часов 22 августа 2016 года во время проведения салюта;

– по ул.Горького от ул.Кирова в сторону набережной с 18.00 до 24.00 часов 22 августа 2017 года во время проведения салюта;

– по ул.Орджоникидзе от ул.Советской до ул.Кирова с 18.00 до 24.00 часов 22 августа 2017 года во время проведения салюта.

Комиинформ

  Ключевые слова: схема движения
  Рубрика: Общество
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