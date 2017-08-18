Ансамбль "Лезгинка" поблагодарил команду главы Коми за теплый прием и поддержку культуры

18 августа 2017 года, 13:10 | Сыктывкар
Фото Анны Будиной

Генеральный директор Государственного академического ансамбля танца "Лезгинка" Джамбулат Магомедов поблагодарил команду губернатора Коми и ее жителей за прием, который им оказали в республике.

Напомним, концерт ансамбля из Дагестана на сцене театра оперы и балета прошел вчера и стал подарком для жителей Коми к 96-летию республики. Сегодня "Лезгика" танцует в Ухте.

"Хочу выразить особую благодарность Сергею Анатольевичу за тот прием, который нам оказали. Сегодня мы подтвердили сближение двух народов и еще раз показали, насколько интересна и разнообразна Россия и тем она сильна", - отметил Д.Магомедов.

Он отметил открытость, внимание и тепло сердец сыктывкарских зрителей и признался, что это делает его счастливым человеком.

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"Мы побывали в сказке. В сказке, где мы наслаждаемся Россией, где мы ее гордимся. Сегодня организовывать такие праздники очень непросто и я хочу сказать безграничное спасибо команде губернатора за то, что поддерживают культуру и творчество своего края и трепетно относится к ней".

Генеральный директор обратил внимание на открытость и доступность главы, который во время концерта сидит в зале вместе с сыктывкарцами, общаясь с ними. "Вместе мы строим доступную, красивую, достойную Россию. Еще раз спасибо всем, кто здесь живет", - заключил Д.Магомедов.

Ольга Полина

  Ключевые слова: юбилей, лезгинка
  Рубрика: Культура
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