Сыктывкарка зарегистрировала в своей квартире "отряд" иностранных граждан

С 7 по 11 августа на территории Сыктывкара прошло оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием "Миграция". Его цель - выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции иностранными гражданами, лицами без гражданства и гражданами РФ, а также выявление и пресечение деятельности организаций и лиц, причастных к незаконной миграции и торговле людьми.

В ходе рейдов полицейские проверили 795 транспортных средств, 155 квартир, 14 частных домов и 5 гостиниц. В рамках проверок возбуждены шесть уголовных дел по ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина".

К примеру, сыктывкарка, 1974 года рождения, зарегистрировала в своей квартире десять граждан Азербайджана. Женщина призналась полицейским, что фактически не имела намерений предоставлять свое жилье для проживания данным лицам.

В отношении женщины по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан возбуждено уголовное дело в соответствии со ст.322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, по фактам нарушений миграционного законодательства на территории РФ составлены 36 административных протоколов, из которых 34 за проживание гражданина РФ без документа, удостоверяющего личность, проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации, а также за умышленную порчу паспорта либо его утрата по небрежности (ч.1 ст.19.15, ч.1 ст. 19.15.1, ст.19.16 КоАП РФ).

Также в отношении гражданина РФ составлен один протокол по ч.3 ст.18.9 КоАП РФ в части предоставления транспортного средства, лицу незаконно находящемуся на территории России.

К административной ответственности привлечен иностранный гражданин по ст.18.20 КоАП РФ "Нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента".

По результатам рассмотрений дел об административных правонарушениях наложено административных штрафов на сумму 63 тысячи 700 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.