Народный проект Вуктыла стал победителем первого тура конкурса проектов по инициативному бюджетированию

Завершился прием заявок для участия в конкурсе проектов по инициативному бюджетированию.

На рассмотрение в конкурсе было подано 296 проектов из 19 регионов России. В список финалистов перового тура вошли 25 проектов, которые получили наибольшее количество "лайков" по итогам народного голосования на портале по инициативному бюджетированию.

Всего в список финалистов вошли 11 проектов из Республики Башкортостан, 7 проектов из Ульяновской области, по два - из Алтайского края и Ярославской области и по одному – из Республики Коми, Кировской и Тверской областей.

На прочном тринадцатом месте проект "Этнофестиваль "Обряды народов Республики Коми" в с.Подчерье" ГО "Вуктыл", набравший 331 голос.

С целью утверждения и популяризации ценностей различных культур на территории ГО "Вуктыл" с 2014 года в с.Подчерье проводится этнофестиваль "Обряды народов Республики Коми" на живописном берегу заповедной, горной реки Подчерем. В этнофестивале ежегодно принимает участие свыше 700 человек, а также землячества других городов и районов республики.

Этнофестиваль был проведён 1 июля этого года в рамках республиканского проекта "Народный бюджет".

Проект для участия в конкурсе был выбран неслучайно. Во-первых, он подчеркивает национальную составляющую нашей республики. Кроме того, направление реализации проектов в области этнокультурного развития народов является достаточно уникальным для российских практик инициативного бюджетирования.

Во-вторых, народный проект по проведению этнофестиваля был активно поддержан жителями г.Вуктыл. На собрании, которое состоялось в декабре 2016 года, 101 житель отдали подписи в его поддержку.

Конкурс реализованных проектов по инициативному бюджетированию, проводимый Фондом Кудрина по поддержке гражданских инициатив, стартовал в середине апреля. До 29 августа из 25 финалистов, отобранных в ходе народного голосования, будут выбраны по одному победителю в каждой из трех номинаций:

· Общественное партнерство (оценивается размер софинансирования со стороны населения и бизнеса).

· Общественное участие (оценивается количество граждан, принявших участие в процедурах реализации проекта).

· Самый оригинальный проект (оценивается новизна, наличие творческой составляющей в противовес типовым решениям).

Имена лауреатов определит конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, Всемирного банка, эксперты в области инициативного бюджетирования. В их числе специалист Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив, куратор проекта "Открытый бюджет" Евгения Тимохина и руководитель Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России, руководитель направления "Инициативное бюджетирование" Комитета гражданских инициатив Владимир Вагин. Возглавляет конкурсную комиссию директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина РФ Сергей Романов.

Каждый победитель получит приз в размере 100 000 рублей на софинансирование будущего проекта.

Имена лауреатов будут объявлены на форуме БРИКС "Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры", который пройдет 21-22 сентября 2017 года в Уфе, сообщили в правительстве Коми.

С полным списком победителей первого тура конкурса можно ознакомиться на сайте Комитета гражданских инициатив: https://komitetgi.ru/news/news/3392/