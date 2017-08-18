Конкурс на должность гендиректора регоператора в Коми объявят повторно

18 августа 2017 года, 11:16 |
Фото из архива "Комиинформа"

Комиссия Минстроя Коми по отбору соискателей на должность генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта МКД" (региональный оператор) сегодня в рамках первого тура отклонила все поступившие от кандидатов заявки на участие в конкурсе.

Напомним, отбор производится в три тура. В рамках первого – заочного – комиссия рассматривает документы заявителей. Среди квалификационных требований, установленных Минстроем России: высшее образование в сфере строительства, экономики или юриспруденции, опыт работы в сфере строительства или жилищно-коммунального хозяйства не менее пяти лет, в том числе на руководящих должностях не менее трех лет. Заявка, помимо документов, подтверждающих персональные данные, должна содержать также справки об отсутствии судимости и нахождения на учете у врача-нарколога, психиатра.

В случае соответствия претендентов установленным требованиям, соискатели допускаются до второго – очного – тура, проводимого в виде компьютерного онлайн-тестирования на знание жилищного законодательства. При наборе необходимых баллов соискатель допускается до третьего тура – собеседования, проводимого сначала в Минстрое Коми, а в случае успеха – в Минстрое России.

"Информация о проведении конкурса была размещена на сайте Минстроя Коми в соответствии с соблюдением всех необходимых процедур. Заявки к нам поступили от двух человек: из Сыктывкара и Тюмени. К сожалению, оба соискателя не соответствуют квалификационным требованиям", - отметила "Комиинформу" замминистра Ольга Микушева.

Ввиду отклонения заявок министерство в ближайшее время объявит повторный конкурс.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: регоператор, конкурс, минстрой
  Рубрика: Общество
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