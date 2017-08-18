Педагогам СГУ им. Питирима Сорокина запретили выращивать картофель для личных нужд

Педагоги СГУ им. Питирима Сорокина выращивали картофель для личных нужд на зараженном золотистой нематодой участке.

В августе этого года сотрудники отдела надзора в области карантина растений Россельхознадзора Коми провели внеплановую выездную проверку в отношении СГУ им. Питирима Сорокина.

Специалисты ведомства провели фитосанитарное обследование подкарантинного объекта – земельного участка площадью 200 кв.м., на котором выращивается картофель для личных нужд сотрудников вуза. В отобранных образцах почвы были выявлены цисты золотистой картофельной нематоды с низкой степенью зараженности.

Учитывая, что участок имеет низкую зараженность и не относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, а вуз не занимается разведением картофеля и других пасленовых культур, Россельхознадзор Коми принял решение о нецелесообразности установления карантинной фитосанитарной зоны.

СГУ им. Питирима Сорокина выдали предписание о прекращении использования зараженного земельного участка под посадку растений до полной ликвидации очага на карантинном объекте.