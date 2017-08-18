Республика Коми стала самым северным регионом-участником на фестивале "Великий болгар 2017"

18 августа 2017 года, 12:35 | Сыктывкар
Фото "Вконтакте"

В минувшие выходные участники из Коми посетили Международный фестиваль средневекового боя "Великий Болгар 2017" в Республике Татарстан. Коми стала самым северным регионом на фестивальной площадке.

ители республики не только приняли участие в зрелищных мероприятиях исторического праздника, но и отличились в конкурсе на лучшие зырянский и татарский костюм. Поездка состоялась при участии объединения "Офицеры России".

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"Мы представляли Коми Республику на Международном фестивале, руководитель клуба исторической реконструкции "Войпель" Ринат Ахметзянов был организатором и судьей соревнований по стрельбе из лука, - рассказал руководитель исполкома объединения "Офицеры России" в Республике Коми Вадим Давыдов, - Мы впервые были на этом фестивале. Вместе с семьями жили в полевых условиях,спали в саксонских палатках, готовили пищу на костре. Впечатления - незабывемые".

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Помимо атмосферы средневековой жизни и быта, участникам удалось понаблюдать зрелищные сражения воинов Золотой Орды, Руси и Европы. На протяжении двух дней на разных площадках проходили рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои – бугурты. Участники из Коми смогли посетить ярмарки современных и исторических товаров, увидеть театрализованое фаер-шоу, обучиться зажигательным ирландским или степенным историческим танцам и бою на спортивных мечах – тямбарах.

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Победу в конкурсе костюмов одержала семейная пара из Сыктывкара. Так в номинации лучший коми-зырянский женский костюм 13-14 века победу одержала Ольга Кузнецова, ее супруг Ринат Ахметзянов занял второе место в состязании за звание "Лучший мужской татарский костюм 13-14 века".

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Наталья Петрова

  Ключевые слова: фестиваль, Татарстан, реконструкция, коми, история, великий болгар
  Рубрика: Общество
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