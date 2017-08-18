Россельхознадзор Коми: правила уборки картофеля и его хранения

Наступает пора уборки урожая картофеля. Сотрудники Россельхознадзора Коми подготовили рекомендации для жителей республики, как правильно его собрать и подготовить к длительному хранению в течение зимы.

Прежде всего, как понять, что картофель созрел и готов к уборке? Есть несколько несложных агротехнических приемов. Если картофельная ботва начала засыхать и полегать, это явный признак того, что процессы роста завершены. Выкопайте один кустик и осмотрите кожуру картофеля: она должна быть плотной, без шелушений. Попробуйте отделить клубень от стебля – это не должно вызвать каких-либо усилий.

Прежде чем приступать к уборке картофеля, советуем провести подготовку участка: оцените его площадь и свои возможности, погоду, тару, наличие лопат, вил, тачек. Для уборки картофеля желательно выбрать ясную погожую погоду.

Срезать ботву уместно на тех участках, где большинство растений сильно поражено фитофторозом, чтобы зараза не попала в почву. Ботву можно скосить после того, как 90% её побуреет, затем сгрести подальше с участка и сжечь.

Некоторые фермеры при ручной уборке картофеля в конце августа скашивают ботву – около 15 см. от поверхности почвы. Они мотивируют это тем, что планируют получить семенные клубни.

Очень важно исключить растения, больные фитофторозом, ведь на них могут быть заражены и клубни. Пораженные клубни нужно будет отложить в сторону и пустить в любую переработку, но не закладывать на хранение.

Для наилучшего хранения после выкопки картофель нужно хорошенько просушить на земле, но не на ярком солнце, чтобы он не позеленел. Сушить клубни советуем под навесом, в один слой, чтобы навес закрывал южную сторону и позволял гулять ветру между картофелинами. Точного времени сушки не установлено. Обычно хватает пяти часов хорошего жаркого дня, после чего картофель можно смело закладывать на хранение. Перед закладкой картофеля необходимо обработать овощехранилище раствором медного купороса или гашеной извести.