Наивысшая точка Урала "покорилась" бегуну из Петрокаменского

Крупнейший четырехлетний ультрамарафон страны "ТрансУрал" завершится сегодня круговым забегом в районе массива горы Баркова. Трасса протяженностью в 35 километров пройдет по живописным местам долины реки Пелингичей Приполярного Урала.

По пути спортсмены встретят две горы под названием Хозяин-гора (Старик Из) и Хозяйка-гора (Старуха-Из). На их вершины проложены квалифицированные альпинистские маршруты.

Напомним, в Инту 14 августа приехали спортсмены более чем из ста городов России и пяти иностранных государств: Германии, Швеции, Казахстана, Бельгии и США. Они стали участниками первого в истории забега на высшую точку Уральского хребта - г. Народная (1895 м).

Фотограф Олег Чегодаев, который вел протокол соревнований в официальной группе "ВКонтакте", сообщил, что погода на Урале с первого дня "радовала" как мелким затяжным дождем, когда горы просто тонули в облаках, ливнем, так и чудесными солнечными днями и радугой.

"Плотность великолепных видов и соответственно кадров зашкаливает. Чудесный свет, запорошенная снегом Народная, купающийся в золоте Еркусей, завораживающий бирюзой Грубепендикты. И 10-километровый финишный спурт с друзьями", - пишет О.Чегодаев в соцсети.

Интересно, что марафонцы успели не только испытать свои силы, но и послушали выступление геолога, живущего на базе "Желанная", получив полезную и интересную информацию.

По словам О.Чегодаева, впервые за четыре года на пьедестал почета попал Антон Жиганов - директор и создатель гонки, заняв третье место в забеге во второй день. Гонка называлась "Хрустальная", а финишировали спортсмены на вершине имени Баркова.

Забег на самую высокую вершину Урала - гору Народную - состоялся 15 августа. С утра спортсменов "поприветствовал адский мордор", висевший в верховьях долины Балбанью. Но в 3 часа ночи с вершины пришло смс, что бежать можно. На тот момент в горах сохранялась нулевая видимость, ветер и почти горизонтальный ливень.

"Через 20 минут, когда я был на предвершинном гребне, облака расступились! - пишет О.Чегодаев. - На обратном пути вокруг меня, как в калейдоскопе, менялись разрывы облаков, обнажая то одну вершину, то другую, то прекрасную долину. Получилось много хороших кадров. А потом были и чум оленеводов, и коми-зыряне".

По информации организаторов, самое быстрое в истории восхождение на высшую точку Урала - гору Народную высотой 1895 м - в рамках первого дня Приполярного этапа "ТрансУрал" совершил Евгений Марков из села Петрокаменское. Он показал время 2.32 до вершины. Спортсмену необходимо было еще и спуститься обратно.

Общая дистанция составила 50 км, время - 4.46.