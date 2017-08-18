К созданию книги умершей от рака Татьяны Кирпиченко подключилась художница из Москвы

18 августа 2017 года, 17:36 |
Фото vk.com

В скором времени будет готова обложка сборника стихотворений ижемской поэтессы и писательницы Татьяны Кирпиченко, скончавшейся от острого лейкоза этой зимой.

Как рассказал "Комиинформу" руководитель проекта Сергей Киселёв, на протяжении месяца инициаторы издания стихотворений искали художника, который бы согласился воплотить идею обложки с учетом пожеланий родных Т.Кирпиченко и ее поклонников. "Общая идея обложки такая: портрет Татьяны в нежных тонах на светлом фоне, плюс современный стиль в ее дизайне", - рассказал С.Киселёв.

kir01.jpg

За работу по созданию макета обложки взялась профессиональный художник-иллюстратор из Москвы Анна Ульяшина. "Ее акварели в легком стремительном стиле и опыт в полиграфическом дизайне более десяти лет должны помочь воплотить общую идею в жизнь. Книга будет выглядеть красиво и современно, - сказал С.Киселёв. - Будем надеяться, что большинству понравится новый макет обложки, который мы увидим в скором времени. Но надо сказать, что все предыдущие три варианта, тоже создавались не зря. В процессе дискуссий и обсуждений в группе эти эскизы позволили сформировать общую идею. Кроме того, первый макет был нужен для сбора заявок. Второй позволил выявить мнения и вкусы большинства. А третий на данный момент является возможным прототипом".

Как помочь народному сбору средств:

Перечислить средства можно на карту Кирушевой Евгении Александровны по номеру телефона 89041047322 через "Мобильный банк". Евгения будет заниматься контролем поступления и расходования средств.

Татьяна Кирпиченко ушла из жизни в Сыктывкарском онкодиспансере 24 февраля после продолжительной борьбы с лейкозом. Ей было всего 26 лет. С Таней простились в Сыктывкаре 27 февраля. 26 марта в Литературном музее имени И.А. Куратова публике представили книгу ижемской писательницы "Привет из Ботландии", которую она завершила уже будучи тяжелобольной. Вторая презентация издания прошла 2 апреля в Национальной библиотеке Коми. Напомним, в конце мая в Коми записали аудиосказку на коми языке по книге Т.Кирпиченко "Привет из Ботландии".

Ссылка для скачивания аудиокниги.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: молодежь, культура, благотворительность
  Рубрика: Культура
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:32 18.08.2017
Жителей Коми призвали заранее готовиться к участию в программе "Формирование комфортной городской среды"
14:24 18.08.2017
Пять медиков Коми стали Заслуженными врачами России
11:36 18.08.2017
Народный проект Вуктыла стал победителем первого тура конкурса проектов по инициативному бюджетированию


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

Новости партнеров

"Монди СЛПК" стала второй крупнейшей лесопромышленной компанией страны
Глава Коми поздравил гендиректора АО "Монди СЛПК" с юбилеем

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео