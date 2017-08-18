К созданию книги умершей от рака Татьяны Кирпиченко подключилась художница из Москвы

В скором времени будет готова обложка сборника стихотворений ижемской поэтессы и писательницы Татьяны Кирпиченко, скончавшейся от острого лейкоза этой зимой.

Как рассказал "Комиинформу" руководитель проекта Сергей Киселёв, на протяжении месяца инициаторы издания стихотворений искали художника, который бы согласился воплотить идею обложки с учетом пожеланий родных Т.Кирпиченко и ее поклонников. "Общая идея обложки такая: портрет Татьяны в нежных тонах на светлом фоне, плюс современный стиль в ее дизайне", - рассказал С.Киселёв.

За работу по созданию макета обложки взялась профессиональный художник-иллюстратор из Москвы Анна Ульяшина. "Ее акварели в легком стремительном стиле и опыт в полиграфическом дизайне более десяти лет должны помочь воплотить общую идею в жизнь. Книга будет выглядеть красиво и современно, - сказал С.Киселёв. - Будем надеяться, что большинству понравится новый макет обложки, который мы увидим в скором времени. Но надо сказать, что все предыдущие три варианта, тоже создавались не зря. В процессе дискуссий и обсуждений в группе эти эскизы позволили сформировать общую идею. Кроме того, первый макет был нужен для сбора заявок. Второй позволил выявить мнения и вкусы большинства. А третий на данный момент является возможным прототипом".

Как помочь народному сбору средств:

Перечислить средства можно на карту Кирушевой Евгении Александровны по номеру телефона 89041047322 через "Мобильный банк". Евгения будет заниматься контролем поступления и расходования средств.

Татьяна Кирпиченко ушла из жизни в Сыктывкарском онкодиспансере 24 февраля после продолжительной борьбы с лейкозом. Ей было всего 26 лет. С Таней простились в Сыктывкаре 27 февраля. 26 марта в Литературном музее имени И.А. Куратова публике представили книгу ижемской писательницы "Привет из Ботландии", которую она завершила уже будучи тяжелобольной. Вторая презентация издания прошла 2 апреля в Национальной библиотеке Коми. Напомним, в конце мая в Коми записали аудиосказку на коми языке по книге Т.Кирпиченко "Привет из Ботландии".

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