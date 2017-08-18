Делегация правительства Коми прилетела на Арктический форум в Воркуту

Глава Коми прибыл на ll Международный туристский форум "Доступная Арктика".

Официальную делегацию из столицы Коми встретили воспитанники из детских садов и школ Воркуты в костюмах цвета триколора республики, исполнившие веселый танец.

В ближайшее время официальная делегация совершит перелет на известный своими видами горный комплекс Константинов камень, после чего участники форума разойдутся по площадкам мероприятия.

Начнется форум с презентации молодежных проектов в области туризма в Воркутинском горно-экономическом колледже.

Параллельно стартует деловая сессия, посвященная Году экологии и особо охраняемым природным территориям в России. Ее темой станет соблюдение баланса в обеспечение развития туризма и сохранения экосистемы Арктической территории. Сессия пройдет в Доме культуры шахтеров.

После обеда в программе форума - круглый стол. Участники дискуссии обсудят реализацию межрегиональных социокултурных проектов в Арктике.

Ближе к вечеру главу Коми ждет встреча с представителями СМИ региона и СЗФО.

Пленарное заседание форума откроется в Доме культуры шахтеров в 18 часов.