В Сосногорске в квартире дома обнаружено тело мужчины

18 августа 2017 года, 8:45 | Сосногорск
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Полицейские Сосногорска вечером 17 августа обнаружили в квартире дома местного жителя без признаков жизни.

Происшествие произошло по улице Пионерская.

Дверь в квартиру была закрыта, поэтому правоохранители вызвали спасателей. Около 22.00 сотрудники ухтинского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми" с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь.

Следователи организовали проверку по факту случившегося.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: тело, спасатели, спас-коми, Пионерская, квартира
  Рубрика: Происшествия
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