В Сосногорске в квартире дома обнаружено тело мужчины
18 августа 2017 года, 8:45 | Сосногорск
Полицейские Сосногорска вечером 17 августа обнаружили в квартире дома местного жителя без признаков жизни.
Происшествие произошло по улице Пионерская.
Дверь в квартиру была закрыта, поэтому правоохранители вызвали спасателей. Около 22.00 сотрудники ухтинского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми" с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь.
Следователи организовали проверку по факту случившегося.
Юлия Николаева
Ключевые слова: тело, спасатели, спас-коми, Пионерская, квартира
Рубрика: Происшествия
- 4
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Лента новостей
07:48На Удоре пропал грибник
Мы рядом
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми