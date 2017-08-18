В Сосногорске в квартире дома обнаружено тело мужчины

Дверь в квартиру была закрыта, поэтому правоохранители вызвали спасателей. Около 22.00 сотрудники ухтинского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми" с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь.

Юлия Николаева

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