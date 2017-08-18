На Удоре пропал грибник
18 августа 2017 года, 8:10 | Удорский
Власти Удорского района направили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС письмо с просьбой о помощи.
14 августа в районе поселка Междуреченск ушел за грибами мужчина 1966 года рождения. 16 августа в 8.20 он звонил знакомому и сообщил, что самостоятельно выйдет на дорогу, но пропал.
В администрацию района поступило заявление о пропавшем. Спасатели Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда "СПАС-КОМИ" 17 августа выехали на место и сегодня начнут поиски мужчины.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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