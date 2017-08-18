Под Сыктывкаром спасатели эвакуировали из леса 29-летнюю женщину

Под Максаковкой 17 августа из леса эвакуировали молодую женщину.

Она самостоятельно дозвонилась в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд из местечка Яг-Кар около 15.00. 29-летняя сыктывкарка пошла в лес, где ей стало плохо. Самостоятельно добраться до дома она не смогла.

Спасатели выехали на место, нашли женщину и передали ее медикам.