Под Сыктывкаром спасатели эвакуировали из леса 29-летнюю женщину
18 августа 2017 года, 7:45 | Сыктывкар
Под Максаковкой 17 августа из леса эвакуировали молодую женщину.
Она самостоятельно дозвонилась в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд из местечка Яг-Кар около 15.00. 29-летняя сыктывкарка пошла в лес, где ей стало плохо. Самостоятельно добраться до дома она не смогла.
Спасатели выехали на место, нашли женщину и передали ее медикам.
Юлия Николаева
Ключевые слова: Яг-Кар, спасатели, спас-коми, максаковка, лес
Рубрика: Происшествия
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