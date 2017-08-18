Наказание за отказ в трудоустройстве инвалидам хотят ужесточить
Министерство труда и социальной защиты предлагает ужесточить меры для руководителей организаций, не соблюдающих требования закона в части трудоустройства инвалидов.
По действующему законодательству, учреждение имеет несколько мест для устройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако далеко не все руководители соблюдают этот норматив. Некоторые размещают на сайте липовые вакансии, кто-то официально оформляет людей с инвалидностью, но по факту за них работают другие люди. Есть и примеры наглых работодателей, которые не боятся штрафов и просто их выплачивают.
Нововведение Минтруда заключается в расторжении трудового договора с главой организации в случае неисполнения законных требований. Проект коснется порядка 275 тыс. российских государственных и муниципальных организаций. Вступление изменений в силу запланировано на 2018 год.
Сейчас в России насчитывается более 3,7 млн инвалидов трудоспособного возраста, из них менее трети трудоустроены, пишут "Известия".
Комиинформ
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