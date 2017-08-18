Республика Коми отпразднует свой день рождения по-спортивному

С 17 по 22 августа в большинстве городов и районах республики пройдут спортивные мероприятия, посвященные 96-летию Республики Коми.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, в Сыктывкаре спортивные мероприятия пройдут на Республиканском стадионе, Спортивной школе по плаванию "Орбита", Спортивной школе олимпийского резерва № 2 и "Северной Олимпии".

В программе - соревнования по футболу, хоккею с мячом и хоккею с шайбой, настольному теннису и армреслингу. Для ветеранов спорта будет организован фестиваль "Мудрейшие и сильнейшие". Кроме этого, жители и гости столицы Коми смогут стать участниками спортивно-развлекательных мероприятий, которые пройдут на Стефановской площади 22 августа.

В Ухте для всех любителей спорта и здорового образа жизни 19 августа состоится акция "Испытай себя – выполни нормативы ГТО". В этот же день перед жителями города с показательными выступлениями предстанут профессиональные спортсмены Ухты. Городской спортивный праздник среди лиц с ограниченными возможностями пройдет 20 августа. Кроме этого, состоятся Спартакиада трудящихся и Спартакиада населения поселков сельского и городского типа "Стартуем вместе".

Жители Усинска сразятся в соревнованиях по нардам, в Печоре состоится Ежегодный детский велофестиваль "Августин-2017".

В Вуктыле пройдут соревнования по мини-футболу, стритболу, пляжному волейболу. Кроме этого жители города организуют праздничный флэш-моб "С Днем рождения, Республика Коми!".

Спортсмены Удорского района поборются за призовые места в футболе, мини-футболе, волейболе и бадминтоне.

Воспитанники детско-юношеских спортивных школ Корткеросского района посоревнуются в веселых стартах. Здесь же состоится Первенство местной ДЮСШ по кроссу и общефизической подготовке (I и II этапы). 26 августа стартует Районный туристический фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья, приуроченный к 96-летию Республики Коми.

В Ижемском районе пройдут состязания по пляжному волейболу среди женских команд, а также турнир по футболу. Кроме этого в селе Ижма проведут фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне".

Спортивные мероприятия в рамках празднования Дня государственности региона в Усть-Вымском районе состоятся 20 августа. В Микуни пройдут состязания по футболу, волейболу, шахматам и перетягиваю каната. А в селе Айкино команды отделений национально-культурных автономий Усть-Вымского района сразятся в Межнациональном турнире по мини-футболу.

В Койгородке соревнования по волейболу и мини-футболу стартуют 19 августа.

В селе Визинга пройдут Районные летние сельские спортивные игры. В программе состязаний: силовое троеборье, соревнования дояров, механизаторов, косарей, а также перетягивание каната.

21 августа в Усть-Цильме состоится матчевая встреча по футболу между командами "Райцентр" и "Молодежная".

Спортсмены Прилузского района поборются за медали в Первенстве района по футболу на приз газеты "Знамя труда" в зачет XVIII Спартакиады среди сельских поселений, который состоится 20 августа. А днем раньше, 19 августа, жители района смогут приобщиться к сдаче нормативов ВФСК "Готов к труду и обороне".

В Троицко-Печорском районе пройдет турнир по волейболу. Также состоится товарищеский матч по футболу между командами "Ветераны" и "Молодежь".