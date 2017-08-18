Жители Коми не отказываются от поездок в Турцию несмотря на рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора РФ воздержаться от поездок в связи со вспышкой вируса Коксаки. Об этом на рабочей встрече с участием представителей туристических агентств и Роспотребнадзора Коми, посвященной вопросам возврата средств потребителям в случае отказа от поездки, сообщил член Общественной палаты Коми Мнацакан Никогосян.

Начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора Коми Ольга Акулова сообщила, что в ведомство поступают звонки от жителей республики с вопросами о рисках, которые могут возникнуть во время поездки в Турцию. Между тем, ни один житель региона после возвращения из Турции не обращался за медицинской помощью в связи с заболеванием энтеровирусной инфекцией.

"Всего по России зарегистрировано 832 случая заболевания, - пояснила О. Акулова. – Сотрудники Роспотребнадзора Коми проверяют пассажиров всех самолетов, которые прибывают в республику из-за границы".

Представитель ведомства также сообщила, что в случае отказа от уже оплаченной путевки туристические агентства обязаны по законодательству вернуть гражданину ее полную стоимость.

Представители турагентств, в свою очередь, заверили участников рабочей встречи, что случаи энтеровирусной инфекции наблюдаются не на всей территории Турции, а лишь на Анталийском побережье. После того, как Ростуризм и Роспотребнадзор РФ опубликовали рекомендации воздержаться от поездок в Турцию, персоналы отелей с удвоенной силой принимают меры по обеззараживанию воды в бассейнах, которая является основным источником распространения энтеровируса.

Напомним, Минздрав Коми рекомендовал беременным женщинам на поздних сроках воздержаться от поездок за границу в связи с риском заболеваниями энтеровирусными инфекциями, так как в случае перенесенного матерью заболевания может серьезно пострадать сердце ребенка.