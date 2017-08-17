"Лезгинка" разогрела сыктывкарскую публику до ста градусов

Гастроли Государственного академического ансамбля танца Дагестана "Лезгинка", приуроченные к 96-летию Республики Коми, с аншлагом начались в Сыктывкаре. Несмотря на внушительную цену билета, зал, включая балкон, был переполнен. Встречали артистов аплодисментами, провожали овациями и "браво". Зал аплодировал стоя.

Задал тон встрече министр культуры РК Сергей Емельянов, предложив авансом наградить гостей из Дагестана овациями. "Они привезли нематериальное наследие, которое передается через века", - подчеркнул он. Культурную эстафету южанам передали знаменитые северяне - Государственный ансамбль РК "Асъя кыа".

Под хоровую композицию на коми языке на сцену вышли герои сегодняшнего вечера. Вместе с министром художественного руководителя и генерального директора ансамбля "Лезгинка" поприветствовал глава Коми Сергей Гапликов, получив из рук генерального директора ансамбля Джамбулата Магомедова творение рук дагестанских мастеров - унцукульскую вазу. Последнего поразило, что в три утра в аэропорту ансамбль встречала масса народу. Гендиректор признался, что после концерта в Ухте, который пройдет завтра, он хотел бы задержаться на несколько дней в Коми, чтобы насладиться общением с "открытыми искренними людьми".

Концерт начался с "презентации" всего коллектива, который в первом танце "проанансировал" хореографические чудеса двухчасового концерта. Динамичные танцы сменялись лирическими. Настроение задавали 3D экран с пейзажами Дагестана и потрясающие костюмы - реконструированными народными или метафорическими. Например, такими можно назвать костюмы артисток, исполнявших женский танец, воспевающий дагестанские ремесла: вышивку, резьбу по дереву, инкрустацию. Кто-то видел в костюмах девушек кубачинское серебро, кто-то узнавал талант унцукульских ремесленников, мастерство керамистов.

На экране тем временем шла галерея старинных предметов из краеведческого музея - серебряные навершия и женские украшения, ковры и дорогая утварь. Калейдоскоп ремесел завершился "женской лезгинкой" - ноги мелькали так быстро, что невозможно было уследить за точеными движениями.

Еще один женский танец воспел флору Дагестана: движения танцовщиц с потрясающей точностью воспроизводили распускающийся цветок.

Были и целомудренные танцы "под луной" и сельский праздник, на который пришли гости из соседних аулов. Инсценировка "Игры в дагестанском ауле" позволила во всей красе показать чувство юмора и самоиронию кавказцев: героями танца стали и местный драчун, и удалец, философ, юморист и даже, как показалось, подвыпивший сельчанин, еле волочивший ноги после окончания праздника.

Во время этого номера зал увидел и гвоздь программы - танцы на канате. Танцовщик садился на шпагат, прыгал, бегал и ходил вслепую по тонкой струне. Когда в середине проходки он "сорвался", зал ахнул, а после финального аккорда, не жалея, отбивал ладони.

Видимо, чтобы разрядить атмосферу, организаторы объявили антракт. В перерыве тут и там слышались восторженные возгласы, а председатель НКА народов Дагестана в Республике Коми Шамил Расулов утирал слезы: он и его земляки, пришедшие на концерт, были растроганы.

"Мало кто знает, что лезгинка - это танец орла и лебедя. Мужчина - не тигр, как кто-то сравнивает ошибочно, а орел, а женщина - лебедь", - объяснил он философию танца.

Сразу после антракта его слова подтвердились в танце шестерых красавцев под видеоряд с полетом хищных птиц.

Еще один из 16-ти номеров, по праву входящих в мировую коллекцию народной хореографии, - танец с барабанами. Апофеоз страсти и энергетики выплеснулся в движениях под аккомпанемент танцовщиков. На барабанах сначала стучали, а потом танцевали, прыгали и кувыркались с ними и воплощали в бое все богатство страстной кавказской натуры и южной природы - гул водопадов, эхо в горах, шум камнепадов, прыжки горных козлов.

Два часа пролетели незаметно - и вот на сцене снова руководство ансамбля и республики. "Дважды на сцену выходят только в исключительных случаях, и я скажу искренне: блеск ваших глаз, стук ваших сердец останутся с нами на долггие-долгие годы. И мы обещаем вернуться", - поблагодарил сыктывкарцев Джамбулат Магомедов.

От имени министра национальной политики Галины Габушевой из рук ее заместителя ячеслава Попова он получил благодарность за укрепление межнационального мира. Благодарность досталась и Шамилу Расулову - за то, что представители народов Дагестана в Коми чувствуют себя как дома.

Организатор концерта, директор республиканской филармонии Мария Балмастова напомнила, что, когда ансамбль вылетал из Махачкалы, на термометре было +50. "По-моему, вы разогрели зал до ста", - оценила она выступление и прием публики.

"Нет ничего теплее, искреннее и величавее, чем наша Россия. Языком хореографии вы сегодня признались ей в любви. То, что сегодня происходило на сцене, мало назвать искусством, это творение. Мы стали свидетелями удивительного действа, которое носит название "лезгинка", - поделился впечатлениями глава республики Сергей Гапликов, попросив включить свет в зале, чтобы артисты увидели - зрители приветствуют их стоя.

После теплых слов и взаимных признаний "Лезгинка" попрощалась с Сыктывкаром финальным зажигательным танцем.

Завтра "Лезгинку" будут встречать в Ухте.