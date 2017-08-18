Население Коми составило 846,8 тыс. человек

За шесть месяцев 2017г. численность постоянного населения Республики Коми сократилась на 3,7 тысячи человек, или на 0,4%, и на 1 июля составила 846,8 тысячи человек. В большей степени снижение численности населения наблюдалось в городской местности, где количество жителей уменьшилось на 0,5%, сельчан стало меньше на 0,3%. Сокращение численности населения за первое полугодие 2017г. произошло за счет миграционного оттока и естественной убыли населения, сообщает Комистат.

В результате миграции за шесть месяцев текущего года республика потеряла 3,4 тысячи человек, что на 30% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Миграционный отток зафиксирован во всех муниципальных образованиях республики, кроме Ижемского, Корткеросского, Сосногорского, Сыктывдинского, Усть-Вымского, Усть-Куломского и Усть-Цилемского районов. Наибольшие потери республика понесла в миграционном обмене с Центральным и Северо-Западным федеральными округами.

В январе-июне 2017г. естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 267 человек. Потери населения зарегистрированы в сельской местности, где уровень смертности вырос на 1,8% при снижении рождаемости на 14,5% (в расчете на 1000 человек населения), в результате естественная убыль увеличилась более чем в 3 раза. Среди городского населения сохраняется естественный прирост.

За шесть месяцев текущего года в республике родилось 4853 младенца, что на 858 меньше, чем в январе-июне 2016 года. Снижение рождаемости отмечено во всех муниципальных образованиях, кроме МО МР "Койгородский". Наибольший коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения отмечался в Усть-Куломском районе, наименьший - в Инте.

Число умерших составило 5120 человек (на 234 человека меньше, чем в первом полугодии 2016 года). Территориями с максимальным уровнем смертности были Корткеросский, Прилузский и Усть-Куломский районы.

Основными причинами смертности оставались патология органов кровообращения, новообразования и внешние причины смерти, на долю которых приходилось 75% всех смертельных исходов. По сравнению с январем-июнем предыдущего года уровень смертности от болезней системы кровообращения увеличился на 0,3%, новообразований - на 3%, болезней органов дыхания в 1,5 раза. Вместе с тем смертность от болезней органов пищеварения снизилась на 5%, инфекционных болезней - на 17%, внешних причин смерти - на 24%.

Каждый третий умерший был в трудоспособном возрасте. Среди умерших в рабочих возрастах 80% составляли мужчины.

Официально зарегистрировали отношения за период с начала текущего года 2,5 тысячи пар, это на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Наибольший коэффициент брачности в расчете на 1000 человек населения отмечен в Воркуте, наименьший - в Сысольском районе.