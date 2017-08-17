В прошлом году в результате миграционных передвижений Коми потеряла 6,9 тыс. человек

Демографическая ситуация в Республике Коми в 2012-2016 гг. характеризовалась превышением рождаемости над смертностью, ростом повторных рождений и ожидаемой продолжительности жизни, снижением частоты браков и разводов, а также миграционным оттоком за пределы республики, который оставался единственной причиной снижения численности населения, сообщает Комистат.

По оценке, в республике на 1 января 2017 г. постоянно проживали 850,6 тысячи человек (в том числе в городской местности - 663,4, в сельской - 187,1 тысячи человек). По сравнению с 1 января 2012 года, численность населения сократилась на 39,3 тысячи человек, или на 4,4 %. Миграционный отток за 2012-2016 гг. составил 46,3 тысячи человек. Естественный прирост (7 тысяч человек) частично его компенсировал. Снижение численности населения произошло во всех городских округах и муниципальных районах республики, кроме Сыктывкара и Сыктывдинского района.

За последние пять лет в целом по республике удельный вес мужчин и женщин не изменился. Мальчиков ежегодно рождается больше, чем девочек, в то же время смертность мужчин превышает смертность женщин. За рассматриваемый период численность мужчин сократилась на 18,8 тысячи человек (на 4,5 %), женщин - на 20,5 тысячи человек (на 4,4 %) и на 1 января 2017 г. составила соответственно 401,5 и 449 тысячи человек.

Непосредственное влияние на развитие территории оказывает возрастная структура населения. При прочих равных условиях экономический потенциал выше там, где больше доля населения в трудоспособных возрастах, а удельный вес детей существенно превышает долю лиц старших возрастов. Об ухудшении возрастной структуры населения республики свидетельствует уменьшение численности трудоспособных жителей (за 2012-2016 гг. - на 72,1 тысячи человек, или на 13 %) при одновременном увеличении численности детей и подростков (на 10,2 тысячи человек, на 6 %) и лиц старше трудоспособного возраста (на 22,6 тысячи человек, на 14 %). В результате доля трудоспособного населения сократилась с 63,5 % до 58 %, а удельный вес детей и подростков вырос с 18 % до 20 %, лиц старше трудоспособного возраста - с 18 % до 22 %.

Доля населения старше трудоспособного возраста увеличивается, поскольку пенсионного возраста достигает многочисленное поколение людей, родившихся в 1950-1960-е годы. Это одновременно является причиной сокращения численности населения трудоспособного возраста, которое усугубляется и значительным сокращением контингента, вступающего в рабочий возраст (поколения родившихся в конце 1990-х - начале 2000-х годов).

Естественный прирост населения по республике за последние пять лет составил 7 тысяч человек. За этот период наибольший коэффициент естественного прироста был отмечен в 2013 г. (2,2 ‰) - год максимального показателя рождаемости и минимального уровня смертности. В 2014-2016 гг. размер естественного прироста стабильно уменьшался. В сельской местности в 2015-2016 гг. регистрировалась естественная убыль населения.

С начала 2000-х годов (кроме 2005 г.) до 2013 г. в республике наблюдался рост показателей рождаемости. Отчасти это было связано с тем, что в основной детородный возраст (20-30 лет) вступило более многочисленное поколение женщин, родившихся в 1980-е годы, отчасти - с повышением интенсивности рождаемости после введения материнского капитала в случае рождения второго или более высокой очередности ребенка. С 2014 г. численность родившихся стала постепенно снижаться, т.к. в возраст наибольшей интенсивности деторождения начало вступать малочисленное поколение 1990-х годов.

Численность женщин фертильного возраста (15-49 лет) за 2012-2016 гг. сократилась на 13 %, ее доля в общей численности женщин на 1 января 2017 г. составила 45 % (на 1 января 2012 г. - 49 %). Численность женщин наиболее благоприятного детородного возраста (20-34 года) за этот же период снизилась на 22 тысячи человек, а их доля в общей численности женщин фертильного возраста - с 45,5 % на начало 2012 г. до 41 % на начало 2017 года.

За 2016 г. в республике родились 11220 детей, что меньше, чем в предыдущем году, на 5 %. В расчете на 1000 жителей число родившихся за 2016 г. по сравнению с 2013-2014 гг. (годами максимального уровня рождаемости) снизилось на 8 %, составив 13,1 ‰.

Происходит увеличение среднего возраста матери при рождении ребенка. За 2016 г. он составил 28,3 года и возрос по сравнению с 2011 г. на 1,1 года. Увеличение среднего возраста матерей обусловлено более частым рождением вторых и последующих детей. На рубеже ХХ-ХХI веков в семьях республики рождались преимущественно первенцы. С началом действия в 2007 г. такой меры государственной поддержки российских семей как материнский (семейный) капитал соотношение между количеством рожденных первенцев и родившимися по порядку вторыми и последующими детьми стало меняться. В 2006 г. первыми для своих родителей были 59 % появившихся на свет малышей, в 2016 г. - 36 %, соответственно, доля повторных рождений за этот период возросла на 23 процентных пункта. Удельный вес детей, родившихся по порядку вторыми, в 2016 г. составил 44 %, третьими - 16 %, четвертыми и последующими - 5 %.

За 2016 г. в республике умерло 10565 человек, что меньше, чем в предыдущем году на 0,7 %. В расчете на 1000 жителей число умерших за 2016 г. по сравнению с предыдущим годом, как и с 2011 г., не изменилось и составило 12,4 ‰.

За пять лет наибольшее снижение смертности населения республики отмечено по некоторым инфекционным и паразитарным болезням - в 1,5 раза. Уровень смертности от внешних причин уменьшился на 14 %, в том числе от случайных отравлений алкоголем - на 25 %, убийств - на 20 %, всех видов транспортных несчастных случаев - на 17 %. В то же время наблюдался рост смертности от болезней органов пищеварения - на 23 % и новообразований - на 8 %.

Для показателей смертности населения республики характерна высокая смертность мужчин. Ежегодно их умирает больше, чем женщин (за прошедший год - соответственно 55 % и 45 % от общего числа умерших), что усугубляет неблагоприятную ситуацию с диспропорцией полов. В 2016 г. смертность мужчин была на треть выше, чем у женщин, превышение фиксируется по всем основным классам причин смерти. Удручающим является то, что почти половина (48%) умерших мужчин находилась в активных трудоспособных возрастах. Среди женщин таких было 14%.

Значительные различия в уровнях смертности между мужчинами и женщинами обуславливают существенную разницу в уровнях их продолжительности жизни. В 2016 г. ожидаемая продолжительность жизни у женщин была на 11,7 года дольше, чем у мужчин (75,3 и 63,6 года соответственно). Средняя продолжительность жизни горожан выше, чем у сельских жителей, так как уровень смертности населения в городской местности ниже. В 2016 г. в среднем горожанин доживал до 70,5 лет, а сельский житель - до 65,5 лет. Улучшение показателей смертности изменило направление динамики ожидаемой продолжительности жизни на увеличение: в 2016 г. по сравнению с 2011 г. она возросла на 1,5 года.

Одним из демографических показателей, по которому оценивается уровень экономического развития страны и социального благополучия общества, является младенческая смертность. В 2016 г. число детей, не доживших до возраста 1 года, составило 61 человек, или 5,4 ‰ (на 1000 родившихся живыми). По сравнению с 2015 г. значение коэффициента младенческой смертности возросло на 17 %.

Изменились показатели, характеризующие семейно-брачные отношения. Количество зарегистрированных браков снизилось с 9,4 тысяч в 2011 г. до 5,5 тысяч в 2016 г., а разводов - с 4,8 до 4,1 тысячи. Третья часть всех зарегистрированных браков - повторные. Наиболее представительный брачный возраст и у мужчин, и у женщин - 25-34 года. В этих возрастах вступили в брак 50 % мужчин и 44 % женщин от общего числа заключивших брак.

За 2012-2016 гг. за счет миграционных процессов население Республики Коми сократилось на 46,3 тысячи человек, в том числе городское - на 30,4 тысячи человек, сельское - на 15,9 тысячи человек. Начиная с 2013 г. интенсивность миграционных потерь ежегодно замедлялась. В сельской местности коэффициент миграционной убыли традиционно выше показателя городского населения (в 1,5-2 раза).

В 2016 г. в республику прибыло 15,8 тысячи человек (к постоянному месту жительства - 10,3 тысячи человек, временно на срок 9 месяцев и более - 5,6 тысячи человек). Выбыло за ее пределы 22,8 тысячи человек (соответственно - 14,4 и 8,3 тысячи человек). В результате миграционных передвижений республика потеряла 6,9 тысячи человек, из них 4,2 тысячи постоянных жителей.

В потоках миграции существуют два основных направления: внутрирегиональная и внешняя для республики миграция. В 2016 г. в структуре миграционных потоков внутренняя и внешняя миграция оказались в равных долях - по 50 %. Общие миграционные перемещения между регионами России составляли 46,4 % всего миграционного оборота населения, со странами СНГ - 3,4 %, с другими зарубежными странами - 0,2 %.

Наиболее привлекательными для мигрантов из Республики Коми являются Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Кировская, Московская, Ленинградская, Ярославская, Нижегородская, Архангельская, Вологодская, Белгородская области и Республика Башкортостан.

Миграционный отток населения из республики определяет не только численные потери, но и оказывает влияние на качественный состав населения. Республику покидает в основном квалифицированная часть трудового потенциала. За 2016 г. среди указавших уровень образования мигрантов в возрасте 14 лет и более 39 % покинувших республику имели высшее или незаконченное высшее образование. На 100 прибывших специалистов с высшим, неполным высшим, средним и начальным профессиональным образованием приходилось 154 выбывших с аналогичным уровнем подготовки. За 2016 г. республика потеряла 4,6 тысячи квалифицированных кадров.