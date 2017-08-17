Программа переселения из аварийного жилья в Коми будет продолжена и после 2017 года

Сергей Гапликов: "Программа переселения из аварийного жилья в Республике Коми будет продолжена и после 2017 года".

Такую задачу поставил глава Коми перед Минстроем региона и муниципалитетами. Одновременно с созданием новых комфортных микрорайонов будут вестись работы по благоустройству территорий городов и районов, сообщает пресс-служба главы Коми.

О предварительных результатах республиканской программы переселения из аварийного жилья сегодня Сергею Гапликову доложил первый заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Сергей Двуреченский.

Он, в частности, отметил, что реализация программы по переселению перешла к завершающему этапу. Продолжается оформление жилых помещений, которые приобретены на вторичном рынке. Достраиваются жилые дома в рамках 2-4 этапов в Печоре, Сыктывкаре, Сыктывдинском и Корткеросском районах, процедура ввода нового дома идёт в Ухте. В Сысольском, Усть-Куломском, Ижемском районах, Воркуте и Сосногорске реализация программы уже завершена.

"Рисков по срыву программы по переселению из аварийного жилья нет. Одновременно с её реализацией идёт устранение замечаний по качеству жилья, которые были выявлены по ранее построенным домам - в 2013, 2014, 2015 годах. Сергей Анатольевич, Министерство строительства контролирует все муниципальные образования по выполнению программы переселения", - заверил С.Двуреченский.

Глава Коми поставил задачу продолжить решение проблемы переселения граждан из аварийного жилья в регионе.

"Учитывая, что достаточно большое количество людей живут в не очень хороших условиях, в каждом муниципальном образовании необходимо иметь свою перспективную программу по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Это задача первостепенной важности для муниципалитетов и перед ними стоит задача подготовить полную картину ситуации и предложения по решению проблемы ветхого жилья не через капитальный ремонт, а через ликвидацию таких домов и переселение граждан.

Необходимо оценить общую потребность, определить ресурсы, выбрать площадки для застройки, чтобы по итогам реализации действующей программы были продолжены шаги для дальнейшей ликвидации ветхого и аварийного жилья.

Независимо от того, будет ли продолжение федеральной программы, Минстрой совместно с администрациями муниципальных образований должны проработать варианты решения этого крайне важного для людей вопроса. На контроле должен быть каждый житель, у кого есть такого рода проблемы", - поручил Сергей Гапликов.

Свод предложений должен быть подготовлен в течение трех месяцев и представлен на рассмотрение Главе Республики Коми в декабре 2017 года.