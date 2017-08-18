Кировский парк станет лучшей точкой обзора салюта 22 августа

Небо в честь 96-летия Республики Коми озарят более 200 залпов, которые станут красочным завершением торжественных мероприятий в честь Дня рождения республики. Салют будет запущен в 21:00 с противоположного от Кировского парка берега реки Сысола.

По словам пиротехников, несмотря на то, что залпы будут особо высотными, наиболее выгодной для обзора точкой станет прибрежная зона Кировского парка, откуда можно будет в полной мере насладиться пиротехническим шоу. Также хорошая точка обзора – улица Кирова от гостиницы "Югор" до пересечения с ул.Кутузова. Зрители увидят такие фигуры, как "пионы", "хризантемы", "серебряные волны", "парчовые короны" и другие, сообщает пресс-служба мэрии.