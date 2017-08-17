В Коми прибавилось заслуженных работников республики
Звание "Заслуженный работник Республики Коми" с формулировкой "За заслуги перед Республикой Коми" получили четверо жителей региона, сообщает пресс-служба главы РК.
За заслуги перед Республикой Коми присвоено почетное звание "Заслуженный работник Республики Коми":
Коршикову Анатолию Семеновичу - заместителю председателя Региональной общественной организации "Землячество Коми", город Москва;
Палкину Александру Борисовичу - председателю общественной организации журналистов Удорского района Региональной общественной организации "Союз журналистов Республики Коми" - регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России";
Пасынкову Сергею Георгиевичу - председателю производственного сельскохозяйственного кооператива "Оленевод", город Воркута;
Подорову Дмитрию Васильевичу - ведущему специалисту специального отдела службы безопасности филиала "Аэронавигация Северного Урала" Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", город Сыктывкар.
Комиинформ
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