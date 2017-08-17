В Коми прибавилось заслуженных работников республики 

17 августа 2017 года, 18:07 |
Фото из архива "Комиинформа"

Звание "Заслуженный работник Республики Коми" с формулировкой "За заслуги перед Республикой Коми" получили четверо жителей региона, сообщает пресс-служба главы РК.

За заслуги перед Республикой Коми присвоено почетное звание "Заслуженный работник Республики Коми":

Коршикову Анатолию Семеновичу - заместителю председателя Региональной общественной организации "Землячество Коми", город Москва;

Палкину Александру Борисовичу - председателю общественной организации журналистов Удорского района Региональной общественной организации "Союз журналистов Республики Коми" - регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России";

Пасынкову Сергею Георгиевичу - председателю производственного сельскохозяйственного кооператива "Оленевод", город Воркута;

Подорову Дмитрию Васильевичу - ведущему специалисту специального отдела службы безопасности филиала "Аэронавигация Северного Урала" Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", город Сыктывкар.

Комиинформ

  Ключевые слова: награда, звание
  Рубрика: Общество
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