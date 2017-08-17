В Коми прибавилось заслуженных работников республики 

Звание "Заслуженный работник Республики Коми" с формулировкой "За заслуги перед Республикой Коми" получили четверо жителей региона, сообщает пресс-служба главы РК.

Комиинформ

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.



Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору