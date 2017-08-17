Ряд жителей республики награждены Почётными грамотами Республики Коми

Почётные грамоты Республики Коми с формулировкой "За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми" вручены в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 11 августа 2017 года №78.

Указ Главы Республики Коми от 11 августа 2017 года №78 "О награждении Почётной грамотой Республики Коми"

За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, наградить Почетной грамотой Республики Коми:

Адамову Анну Ильиничну - председателя первичной ветеранской организации с. Руч Усть-Куломской общественной организации Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Андриевскую Ирину Александровну - главу сельского поселения "Вольдино", Усть-Куломский район;

Антонову Наталью Ивановну - главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью "Весна", Усть-Цилемский район;

Бригида Ольгу Юрьевну - начальника Управления образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар";

Будгинаса Александра Альгирдо - старшего наладчика деревообрабатывающего оборудования общества с ограниченной ответственностью "Сыктывкарский фанерный завод", город Сыктывкар;

Буса Игоря Петровича - ведущего инженера по релейной защите и автоматике службы релейной защиты и автоматики производственного отделения "Воркутинские электрические сети" филиала публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" "Комиэнерго", город Воркута;

Дьяконову Ирину Викторовну - резчика шпона и облицовочных материалов общества с ограниченной ответственностью "Сыктывкарский фанерный завод", город Сыктывкар;

Клементьева Дмитрия Юрьевича - начальника службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи Сыктывкарского Центра обслуживания воздушного движения филиала "Аэронавигация Северного Урала" Федерального государственного унитарного предприятия Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", город Сыктывкар;

Кондратьеву Ирину Александровну - начальника Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми;

Лихачева Валериана Александровича - диспетчера района электрических сетей оперативно-диспетчерской группы Прилузского района электрических сетей производственного отделения "Южные электрические сети" филиала публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" "Комиэнерго", Прилузский район;

Москвина Михаила Алексеевича - механика теплохода "Кулик" Федерального бюджетного учреждения "Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей", город Печора;

Рогову Любовь Леонидовну - главного библиотекаря отдела обработки литературы и организации каталогов государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Национальная библиотека Республики Коми", город Сыктывкар;

Фрица Андрея Петровича - электромонтёра оперативно-выездной бригады 4 разряда Войвожского участка Троицко-Печорского района электрических сетей производственного отделения "Центральные электрические сети" филиала публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" "Комиэнерго", город Ухта;

Шловенец Светлану Петровну - заместителя главного бухгалтера филиала "Аэронавигация Северного Урала" Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", город Сыктывкар.