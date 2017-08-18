Народные артисты дали концерт в самом южном селе Коми

В рамках Дня Республики Коми в селе Прокопьевка Прилузского района прошел праздничный концерт "Звёзды севера" с участием Народных артистов РК Петра Шучалина и Василия Рочева.

Идейным вдохновителем и самым главным организатором, солистом этого концерта вот уже пятый год является Павел Осипов, доктор технических наук, уроженец села Слудка, ныне проживающий в г. Москва. Его старший брат Геннадий Осипов, самодеятельный поэт из села Слудка читал стихотворения собственного сочинения и помогал в проведении концерта.

Елена Лобанова - заведующая клубом, хорошо подготовилась к этому концерту. В зрительном зале не было свободных мест, зрители приветствовали все концертные номера бурными аплодисментами, а в финале пустились в пляс под аккомпанемент баяна Петра Шучалина – специалиста по фольклору Дома дружбы народов Республики Коми, наигрывая на коми национальных шумовых инструментах.

В финале концерта с наступающим праздником всех поздравил глава администрации с. Прокопьевка Михаил Дымов. Он горячо поблагодарил всех участников концертной программы за интересный, разнообразный тематический репертуар концерта и вновь пригласил, уже на следующий год, приехать к ним в гости. После концерта все участники концерта угощались ароматными домашними пельменями и чаем со смородиной, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов.