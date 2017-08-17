Прокуратура взыскала с "Холдинг-Центр" ущерб в размере свыше 18,5 млн.рублей

Прокуратура Ухты добилась в суде взыскания с ЗАО "Холдинг-Центр" ущерба в размере свыше 18,5 млн.рублей.

Ухтинский городской суд удовлетворил иск прокурора города о взыскании с генерального директора ЗАО "Холдинг-Центр" Валентина Лядова суммы ущерба, причиненного его преступными действиями.

Ранее, 14 апреля 2017 г. генеральный директор ЗАО "Холдинг-Центр" осужден по ч. 2 ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком на 2 года. Суд установил, что с января по декабрь 2013 г. работникам ЗАО "Холдинг-Центр" начислялась и выплачивалась заработная плата, с которой исчислен и удержан налог на доходы с физических лиц. Указанные денежные средства фактически в бюджетную систему не перечислялись, а незаконно оставались в хозяйственном ведении предприятия и расходовались на иные платежи. Общая сумма ущерба, причиненного Российской Федерации в результате совершения преступления составила 18 579 354, 41 руб., в том числе НДФЛ и пеня.

При постановлении обвинительного приговора суд признал за прокурором города право на удовлетворение иска и передал вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

14 августа 2017 г. Ухтинский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного бюджету преступными действиями руководителя предприятия в полном размере. Таким образом, с него взыскано свыше 18.5 млн.

Решение в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.